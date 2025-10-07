Токсичен газов облак надвисна над германски град след инцидент, носи се към друг

Властите да призоваха жителите на Майнашаф и Ашафенбург да останат в домовете си

OFFNews 07 октомври 2025 в 22:17 836 1
Майнашаф, Германия

Майнашаф, Германия

В германския град Майнашаф е в ход мащабна аварийна операция, след като в резултат на инцидент в промишлен завод се е образувал газов облак, съобщиха тази вечер местните власти.

Облакът се носи към близкия град Ашафенбург, което принуди властите да призоват местните жители да останат в домовете си и да приберат всички, които са навън, предаде ДПА, цитирана от БТА.

Германската Федерална служба за гражданска защита съобщи, че газовият облак може да е токсичен.

Местните жители бяха помолени да помогнат на децата и уязвимите хора, да подслонят тези, които са изложени на риск, и да следват указанията на полицията и пожарната служба.

Властите препоръчаха също така прозорците и вратите да се държат затворени и да се изключат вентилационните и климатичните системи.

Причината за инцидента в завода и пълният мащаб на аварията все още неясни.

Майнашаф и Ашафенбург са съседни градове, разположени на няколко километра един от друг, а големият германски град Франкфурт се намира на северозапад, отбелязва германската агенция.

