Тийнейджърка беше убита при обстрел над Харковска област

Руска ракетна атака уби 17-годишно момиче и рани най-малко девет души в източната Харковска област на Украйна, заяви губернаторът ѝ.

Москва засилва ежедневните си обстрели с дронове и ракети през последните месеци, насочени към енергийната инфраструктура на Украйна, и удря редица цивилни обекти преди зимата.

„17-годишно момиче, което беше тежко ранено при ракетната атака срещу град Берестин, почина в болница. Според предварителна информация девет души са ранени, включително 16-годишно момче“, написа губернаторът на Харков Олег Синегубов в Tелеграм.

На мястото на инцидента работят екипи за спешна помощ.

В съседната Днепропетровска област губернаторът заяви, че в град Днепър са избухнали пожари след атака с дрон, но не даде подробности за евентуалните жертви.

„Пожари избухнаха в Днепър и областта поради атака с безпилотно летателно средство“, каза Владислав Гайваненко.

В понеделник руски въздушни удари убиха петима души и разрушиха детска градина в Източна Украйна.

Трима души бяха убити при удар по жилищен район на Балаклия, фронтов град в Харковска област, съобщи украинската служба за спешни случаи. Друг руски удар уби двама цивилни в Днепропетровска област, каза губернаторът.

Последният удар идва, след като френският президент Еманюел Макрон и украинският му колега Володимир Зеленски подписаха споразумение Киев да придобие до 100 изтребителя и друга техника, включително дронове.