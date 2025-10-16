The Telegraph: Тръмп ще прави Фонд за победа на Украйна

Президентът на САЩ Доналд Тръмп работи за създаването на Фонд за победа на Украйна, който ще бъде финансиран от нови митнически тарифи за Китай. Той е инструктирал министъра на финансите Скот Бесент да обсъди този план с европейските си колеги преди посещението на украинския президент Володимир Зеленски във Вашингтон в петък, 17 октомври.

Американският лидер, който преди време твърдеше, че Зеленски „няма картите“ за военна победа, все повече губи търпение с кремълския диктатор Владимир Путин, а предложението му да промени подхода си към войната в Украйна бележи значителна промяна в позицията, съобщава The Telegraph.

Тази реторика беше повторена и от министъра на отбраната на САЩ Пит Хегсет, който заяви на среща на министрите на отбраната на НАТО, че САЩ са готови да подкрепят Киев „по начин, по който само Съединените щати могат“, ако Русия продължи да избягва мирните преговори.

Дискусиите в Брюксел са се фокусирали върху евентуалната доставка на далекобойни ракети „Томахоук“ на Украйна и финансирането на въоръжената съпротива на страната, тъй като страната наближава четвъртата си година на пълномащабна война.

„Тръмп инструктира посланика и мен да информираме европейските си съюзници, че подкрепяме идеята за налагане – наречете го както искате – на „тарифа върху руския петрол“ на Китай или на „тарифа за победа“. Но нашите украински и европейски съюзници трябва да са готови да се присъединят. Ще отговорим, ако европейските ни партньори се присъединят към нас“, каза Бесент пред репортери.

Съобщава се, че стратегията предвижда 500% мито върху вноса от Китай, като приходите ще отидат за въоръжаване на украинската армия. Планът има за цел да окаже максимален икономически натиск върху Путин, чиято военна машина зависи от китайската подкрепа, за да го принуди да седне с Тръмп и Зеленски.

Журналистите отбелязват, че идеята за налагане на санкции срещу Китай за закупуване на руски петрол преди това е срещнала съпротива от европейските правителства. И въпреки че НАТО нарече Пекин „ключов съучастник“ във войната на Русия, много страни от алианса, включително Обединеното кралство, отказаха да приемат Китай за враг.

Украинският министър на отбраната Денис Шмихал информира съюзниците, че Украйна ще се нуждае от 120 милиарда долара, за да финансира още една година съпротива през 2026 г. На среща в централата на НАТО, съпредседателствана от Обединеното кралство, дискусията се фокусира върху набирането на половината от тази сума, която според Шмихал съюзниците на Киев трябва да осигурят.

Втората „важна тема“ беше доставката на ракети с голям обсег. „Името им е известно на всички“, добави той. Медиите съобщават, че европейски източници от НАТО са заявили подкрепата си за прехвърлянето на ракети „Томахоук“ на Украйна, което ще даде на страната възможността да поразява руски цели далеч зад фронтовата линия, но признават, че решението зависи изцяло от президента на САЩ. Шмихал отбеляза, че подобно решение не може да бъде взето на среща на министрите на отбраната на НАТО и ще трябва да бъде одобрено лично от Тръмп и Зеленски.

Ако Тръмп се съгласи, европейските страни вероятно ще трябва да плащат за доставки и обучение чрез програмата NATO Purl, по която американски оръжия се прехвърлят на Украйна за сметка на европейските правителства.