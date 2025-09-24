The ​​Telegraph: Не е промяна, Тръмп си измива ръцете от войната в Украйна

Президентът на САЩ Доналд Тръмп шокира с нова позиция относно войната в Украйна, заявявайки, че Киев има силата да си върне всички окупирани от Русия земи.

Според британския The ​​Telegraph, това стряскащо изявление на стопанина на Белия дом идва след среща с украинския президент Володимир Зеленски и председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен.

Това е резултат от два дни мека дипломация по време на посещението му във Великобритания, когато крал Чарлз III нежно напомни на Тръмп на банкет в замъка Уиндзор, че „тиранията отново заплашва Европа“.

„Но наистина ли Тръмп е уморен от руския диктатор Владимир Путин? В края на краищата той многократно отправяше топли думи към Тръмп, докато едновременно с това атакуваше Украйна с ракети и дронове. Наистина ли сега подкрепя Украйна и лидера, когото някога унижи в Овалния кабинет?“, пише изданието.

Вестникът подчертава, че новите изявления на Тръмп не трябва да се тълкуват като някаква революционна промяна.

„Във всеки случай, желая на двете страни всичко най-добро. Ще продължим да доставяме оръжия на НАТО, за да може НАТО да прави с тях каквото си поиска. Успех на всички!“, написа уклончиво Тръмп в социалните мрежи.

„Погледнете отвъд заглавията и това изявление е урок за изпращане на правилното послание. Вместо да обещава нова подкрепа за Украйна или да засилва действията срещу Русия, Тръмп предава всичко на Европа и НАТО“, обяснява The ​​Telegraph.

И подчертава, че няма и намек за допълнителна подкрепа за Украйна или че ще накаже допълнително Москва.

„Единственият му ангажимент е да продължи да продава оръжия на съюзниците. Това едва ли ще бъде повратна точка“, отбеляза изданието.

„Като рискува репутацията си, за да доведе Путин в Аляска за преговори и се постави в центъра на преговорите, Тръмп научи труден урок: прекратяването на войните е трудно. Изглежда, че му е писнало“, заключава изданието.