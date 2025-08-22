The Economist: Европа да номинира Тръмп за Нобела за мир, за да го привлече в подкрепа на Украйна

Европа би могла да даде на американския президент Доналд Тръмп добре обмислен „дипломатически подарък“ - номинация за Нобелова награда за мир, за която
американският лидер отдавна мечтае. Това би могло да помогне за привличането на Тръмп на страната на Украйна във войната, пише The Economist.
„Перспективата да спечели Нобелова награда, следвайки стъпките на Теодор Рузвелт, Майка Тереза и Мартин Лутър Кинг, превърна Тръмп в „главен миротворец“... Той си приписва заслуги за прекратяването на шест (понякога седем) войни“, коментира изданието.
Според Economist това отваря нови възможности за Европа в дипломацията ѝ да привлече Тръмп на своя страна за разрешаване на конфликта в Украйна.
"Европейците се надяват, че Тръмп ще осъзнае, че Русия всъщност е пречка за реалистично споразумение - и следователно за пътуването на Тръмп до Осло“, се казва в статията.
В същото време, отбелязва изданието, страстта на Тръмп към Нобеловите награди има и обратна страна. Тръмп може да търси гръмки медийни заглавия за край на войната, без на Украйна да е гарантиран стабилен мир.
The Economist отбелязва, „дори ако европейските лидери не могат да осигурят Нобелова награда за Тръмп, те трябва шумно да заявят подкрепата си за Тръмп в борбата за наградата, като приложат препоръчителни писма и намекнат, че „с Осло е било разговаряно“.
Изданието отбелязва, че подобни номинации нямат практическа стойност, тъй като Нобеловият комитет разглежда само малка част от номинираните. „Но жестът ще бъде добре приет в Мар-а-Лаго. Ако Европа може да обърне Нобеловите илюзии на г-н Тръмп в своя полза, може би малко шеги с Нобеловия лауреат няма да навредят“, подчертава статията.
В началото на август Камбоджа обяви , че ще номинира Тръмп за Нобелова награда за мир. По този начин страната иска да признае съдействието му за постигането на споразумение за прекратяване на огъня, което сложи край на граничния конфликт с Тайланд. А държавният секретар на САЩ Хилари Клинтън заяви, че ще подкрепи Тръмп в борбата за наградата, ако успее да договори край на войната в Украйна и да спре Путин с претенциите му към украинска територия.
500
19
22.08 2025 в 16:41
3980
18
22.08 2025 в 16:37
3055
17
22.08 2025 в 15:53
ФБР претърси дома на съветника на Тръмп, превърнал се в критик, Джон Болтън, в рамките на „разследване за национална сигурност“. ФБР проведе ранна сутрешен обиск в дома на бившия съветник по националната сигурност на президента Доналд Тръмп Джон Болтън, точно извън Вашингтон, в петък.
Директорът на ФБР Каш Пател публикува в петък сутринта съобщение, намекващо за акцията.
„НИКОЙ не е над закона... Агенти на ФБР на мисия“, написа Пател.
Болтън беше съветник по националната сигурност от 2018 до 2019 г., но оттогава се превърна в отявлен критик на Тръмп, особено по отношение на подхода му към Русия.
The Independent
3055
16
22.08 2025 в 15:44
Последни новини за войната между Украйна и Русия: Плановете за срещата на върха Путин-Зеленски „изобщо не са готови“, казва Кремъл, удар по Тръмп
Руският външен министър Сергей Лавров изрази съмнение относно това дали ще се проведе среща между Владимир Путин и Володимир Зеленски , което е удар по плана на Доналд Тръмп за мирно споразумение в Украйна .
В интервю за NBC News Лавров заяви, че дневният ред за среща между украинския и руския лидер „изобщо не е готов“.
А Володимир Зеленски вече отговори на коментарите на Москва, че Владимир Путин „изобщо не е готов“ за среща между двамата.
Украинският президент заяви в петък, че Русия прави всичко възможно, за да гарантира, че среща между него и Владимир Путин няма да се състои. - The Independent
3055
15
22.08 2025 в 15:11
Няколко висши европейски служители и дипломати заявиха пред агенцията, че разглеждат коментарите на Лавров като опит за забавяне на процеса. Те също така изразиха съмнение, че руският лидер Владимир Путин е готов да сключи мирно споразумение.
Според един европейски служител, отказът на Лавров да се съгласи с гаранции за сигурност за Украйна по същество е провалил преговорите на Русия със Съединените щати.
Кремъл може сега да се опита да убеди Белия дом да се откаже от исканията си за гаранции за сигурността на Украйна и да понижи потенциалната среща между Путин и Зеленски до среща на по-ниско ниво, за да избегне нови санкции от страна на САЩ.
3055
14
22.08 2025 в 15:07
Китай заявява, че е с Индия срещу „маниакалните“ търговски тарифи на Тръмп
Китайският пратеник в Индия заяви, че Пекин „твърдо стои до Индия“ и осъди САЩ като „насилник“ за налагането на 50% мито на Ню Делхи, което е поредният знак за предупредителни връзки между дълго враждебните азиатски гиганти. - The Independent
2970
13
22.08 2025 в 15:03
Ех, разкри и изложи на показ причините да пиша тук... Прав си, пука ми дали на Краснов му пука! Ех, как се надявам и той да ме чете с такова настървение както го правиш ти... ;)
3055
12
22.08 2025 в 15:02
18112
11
22.08 2025 в 14:56
Не ти ли омръзна бе човек? Толкова ли нямаш нищо по-интересно, забавно или полезно в живота си?
Продължавай, молодец! До след месец.
2970
10
22.08 2025 в 14:44
Брейййййй, колко си над нещата и емоциите... машалла! Бравос! Ние не можем така! :D :D :D
Само да вметна, че на мен пък изобщо не ми пука дали на Краснов му пука. И те така те!
