The Economist: Европа да номинира Тръмп за Нобела за мир, за да го привлече в подкрепа на Украйна

OFFNews 22 август 2025 в 12:32 2436 19
Европейските лидери в Белия дом

Снимка АП
Европейските лидери в Белия дом

Европа би могла да даде на американския президент Доналд Тръмп добре обмислен „дипломатически подарък“ - номинация за Нобелова награда за мир, за която
американският лидер отдавна мечтае. Това би могло да помогне за привличането на Тръмп на страната на Украйна във войната, пише The Economist.

„Перспективата да спечели Нобелова награда, следвайки стъпките на Теодор Рузвелт, Майка Тереза и Мартин Лутър Кинг, превърна Тръмп в „главен миротворец“... Той си приписва заслуги за прекратяването на шест (понякога седем) войни“, коментира изданието.

Според Economist това отваря нови възможности за Европа в дипломацията ѝ да привлече Тръмп на своя страна за разрешаване на конфликта в Украйна.

"Европейците се надяват, че Тръмп ще осъзнае, че Русия всъщност е пречка за реалистично споразумение - и следователно за пътуването на Тръмп до Осло“, се казва в статията.

В същото време, отбелязва изданието, страстта на Тръмп към Нобеловите награди има и обратна страна. Тръмп може да търси гръмки медийни заглавия за край на войната, без на Украйна да е гарантиран стабилен мир.

The Economist отбелязва, „дори ако европейските лидери не могат да осигурят Нобелова награда за Тръмп, те трябва шумно да заявят подкрепата си за Тръмп в борбата за наградата, като приложат препоръчителни писма и намекнат, че „с Осло е било разговаряно“.

Изданието отбелязва, че подобни номинации нямат практическа стойност, тъй като Нобеловият комитет разглежда само малка част от номинираните. „Но жестът ще бъде добре приет в Мар-а-Лаго. Ако Европа може да обърне Нобеловите илюзии на г-н Тръмп в своя полза, може би малко шеги с Нобеловия лауреат няма да навредят“, подчертава статията.

В началото на август Камбоджа обяви , че ще номинира Тръмп за Нобелова награда за мир. По този начин страната иска да признае съдействието му за постигането на споразумение за прекратяване на огъня, което сложи край на граничния конфликт с Тайланд. А държавният секретар на САЩ Хилари Клинтън заяви, че ще подкрепи Тръмп в борбата за наградата, ако успее да договори край на войната в Украйна и да спре Путин с претенциите му към украинска територия.

Виж още за:
    Най-важното
    Всички новини
    Най-четени Най-нови
    Коментари
    За писането на коментар е необходима регистрация.
    Моля, регистрирайте се от TУК!
    Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!

    500

    19

    Незначителен червей

    22.08 2025 в 16:41

    -3
    +3
    Bad Horse. Браво. Аз пиша тука да убия за 5 минути скуката на делника но то тука май по скучно и от делника. Иначе живот без емоции не е живот Тука пишат за политика и затова политически емоции. Естествено ,че гладните хиени са страшно заинтересувани от мнението на хората. Майтап, разбира се. Айде още 5 минути драсканици. Ще го избутаме тоя живот Ура

    3980

    18

    Niko Kolev

    22.08 2025 в 16:37

    -0
    +3
    Не съм сигурен, че това ще помогне. Подозирам, че отношението на Тръмп към войната има друга "мотивация".

    3055

    17

    helper68

    22.08 2025 в 15:53

    -0
    +13
    И да си бил ''приятел или съветник'' това не му пречи особенно, не може да си Над егоцентрика..
    ФБР претърси дома на съветника на Тръмп, превърнал се в критик, Джон Болтън, в рамките на „разследване за национална сигурност“. ФБР проведе ранна сутрешен обиск в дома на бившия съветник по националната сигурност на президента Доналд Тръмп Джон Болтън, точно извън Вашингтон, в петък.
    Директорът на ФБР Каш Пател публикува в петък сутринта съобщение, намекващо за акцията.
    „НИКОЙ не е над закона... Агенти на ФБР на мисия“, написа Пател.
    Болтън беше съветник по националната сигурност от 2018 до 2019 г., но оттогава се превърна в отявлен критик на Тръмп, особено по отношение на подхода му към Русия.
    The Independent

    3055

    16

    helper68

    22.08 2025 в 15:44

    -0
    +3
    Нулев шанс с наградата за ''мир'' на перчема..
    Последни новини за войната между Украйна и Русия: Плановете за срещата на върха Путин-Зеленски „изобщо не са готови“, казва Кремъл, удар по Тръмп
    Руският външен министър Сергей Лавров изрази съмнение относно това дали ще се проведе среща между Владимир Путин и Володимир Зеленски , което е удар по плана на Доналд Тръмп за мирно споразумение в Украйна .

    В интервю за NBC News Лавров заяви, че дневният ред за среща между украинския и руския лидер „изобщо не е готов“.
    А Володимир Зеленски вече отговори на коментарите на Москва, че Владимир Путин „изобщо не е готов“ за среща между двамата.
    Украинският президент заяви в петък, че Русия прави всичко възможно, за да гарантира, че среща между него и Владимир Путин няма да се състои. - The Independent

    3055

    15

    helper68

    22.08 2025 в 15:11

    -0
    +3
    Изявление на руския външен министър Сергей Лавров, че Русия, Китай и Съединените щати биха могли да служат като гаранти за сигурността на Украйна, на практика провали преговорите на Москва с Вашингтон, съобщава Bloomberg .

    Няколко висши европейски служители и дипломати заявиха пред агенцията, че разглеждат коментарите на Лавров като опит за забавяне на процеса. Те също така изразиха съмнение, че руският лидер Владимир Путин е готов да сключи мирно споразумение.
    Според един европейски служител, отказът на Лавров да се съгласи с гаранции за сигурност за Украйна по същество е провалил преговорите на Русия със Съединените щати.
    Кремъл може сега да се опита да убеди Белия дом да се откаже от исканията си за гаранции за сигурността на Украйна и да понижи потенциалната среща между Путин и Зеленски до среща на по-ниско ниво, за да избегне нови санкции от страна на САЩ.

    3055

    14

    helper68

    22.08 2025 в 15:07

    -0
    +18
    НА перчема ша му пламне главата.. :))
    Китай заявява, че е с Индия срещу „маниакалните“ търговски тарифи на Тръмп
    Китайският пратеник в Индия заяви, че Пекин „твърдо стои до Индия“ и осъди САЩ като „насилник“ за налагането на 50% мито на Ню Делхи, което е поредният знак за предупредителни връзки между дълго враждебните азиатски гиганти. - The Independent

    2970

    13

    Джендо Джедев

    22.08 2025 в 15:03

    -0
    +6
    Конски,

    Ех, разкри и изложи на показ причините да пиша тук... Прав си, пука ми дали на Краснов му пука! Ех, как се надявам и той да ме чете с такова настървение както го правиш ти... ;)

    3055

    12

    helper68

    22.08 2025 в 15:02

    -0
    +13
    (Bloomberg) -- Китай използва събитие, отбелязващо последния етап преди най-голямата му дипломатическа среща за годината, за да обвини САЩ в „заплаха за световния мир“ в едва прикрита критика към съперничещата суперсила точно преди да бъде домакин на ключова среща на световните лидери.Повече от 20 чуждестранни лидери ще присъстват на годишната среща на върха на Шанхайската организация за сътрудничество, блок от държави, водени от Русия и Китай, заяви помощник-министърът на външните работи Лиу Бин пред репортери в петък по време на брифинг в Пекин. Руският президент Владимир Путин, индийският премиер Нарендра Моди и турският президент Реджеп Тайип Ердоган са сред очакваните участници на срещата в североизточния пристанищен град Тиендзин от 31 август до 1 септември.Намеквайки за САЩ с прикрити термини, типични за Китай, Лиу определи срещата, организирана от президента Си Дзинпин, като скъсване с етоса на „определена държава“, която „се стреми да постави националния си интерес над другите

    18112

    11

    Bad Horse

    22.08 2025 в 14:56

    -3
    +11
    Да, затова пишеш тук, често и много. И едно и също. Като пионерско поръчение. Защото... не ти пука.

    Не ти ли омръзна бе човек? Толкова ли нямаш нищо по-интересно, забавно или полезно в живота си?

    Продължавай, молодец! До след месец.

    2970

    10

    Джендо Джедев

    22.08 2025 в 14:44

    -0
    +3
    Конски,

    Брейййййй, колко си над нещата и емоциите... машалла! Бравос! Ние не можем така! :D :D :D

    Само да вметна, че на мен пък изобщо не ми пука дали на Краснов му пука. И те така те!
     
    X

    Тодор Тагарев във Фронтова линия