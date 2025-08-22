The Economist: Европа да номинира Тръмп за Нобела за мир, за да го привлече в подкрепа на Украйна

Европа би могла да даде на американския президент Доналд Тръмп добре обмислен „дипломатически подарък“ - номинация за Нобелова награда за мир, за която

американският лидер отдавна мечтае. Това би могло да помогне за привличането на Тръмп на страната на Украйна във войната, пише The Economist.

„Перспективата да спечели Нобелова награда, следвайки стъпките на Теодор Рузвелт, Майка Тереза и Мартин Лутър Кинг, превърна Тръмп в „главен миротворец“... Той си приписва заслуги за прекратяването на шест (понякога седем) войни“, коментира изданието.

Според Economist това отваря нови възможности за Европа в дипломацията ѝ да привлече Тръмп на своя страна за разрешаване на конфликта в Украйна.

"Европейците се надяват, че Тръмп ще осъзнае, че Русия всъщност е пречка за реалистично споразумение - и следователно за пътуването на Тръмп до Осло“, се казва в статията.

В същото време, отбелязва изданието, страстта на Тръмп към Нобеловите награди има и обратна страна. Тръмп може да търси гръмки медийни заглавия за край на войната, без на Украйна да е гарантиран стабилен мир.

The Economist отбелязва, „дори ако европейските лидери не могат да осигурят Нобелова награда за Тръмп, те трябва шумно да заявят подкрепата си за Тръмп в борбата за наградата, като приложат препоръчителни писма и намекнат, че „с Осло е било разговаряно“.

Изданието отбелязва, че подобни номинации нямат практическа стойност, тъй като Нобеловият комитет разглежда само малка част от номинираните. „Но жестът ще бъде добре приет в Мар-а-Лаго. Ако Европа може да обърне Нобеловите илюзии на г-н Тръмп в своя полза, може би малко шеги с Нобеловия лауреат няма да навредят“, подчертава статията.

В началото на август Камбоджа обяви , че ще номинира Тръмп за Нобелова награда за мир. По този начин страната иска да признае съдействието му за постигането на споразумение за прекратяване на огъня, което сложи край на граничния конфликт с Тайланд. А държавният секретар на САЩ Хилари Клинтън заяви, че ще подкрепи Тръмп в борбата за наградата, ако успее да договори край на войната в Украйна и да спре Путин с претенциите му към украинска територия.