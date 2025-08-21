Тексас промени границите на избирателните си райони със заповед от Тръмп

Тексаската Камара на представителите прие план за прекрояване на границите на избирателните райони в щата, поискан от президента на САЩ Доналд Тръмп. Мярката е много вероятно да осигури на републиканците още пет места в Конгреса във Вашингтон на междинните избори догодина, съобщиха агенциите, цитирани от БТА.

Камарата прие предложението с 88 гласа "за" срещу 52 "против". Сега то отива за одобрение в местния Сенат, където републиканците имат мнозинство, и след това за подпис при губернатора републиканец Грег Абът, за да придобие законова сила.

Под натиска на Тръмп лидерите на републиканците в щата решиха да прекроят електоралната карта по такъв начин, че да разпилеят вота за демократите, похват, наричан в САЩ "джеримандъринг" (от английски gerrymandering – предизборни машинации). От 38-те представители на Тексас в американския Конгрес в момента 25 са републиканци, а стремежът на Белия дом е догодина броят им да се увеличи на 30.

Демократите, които са малцинство в законодателното събрание на Тексас, направиха всичко възможно да осуетят приемането на законопроекта.

В началото на август те избягаха от щата и потърсиха убежище в Чикаго и Ню Йорк с целта да провалят постигането на кворум. Отсъствието им не позволяваше на републиканците в продължение на повече от две седмици да организират гласуване на законопроекта в пленарна зала.

Те заклеймиха желанието на републиканците "да заглушат гласа на избирателите от малцинствата чрез расистки предизборни машинации". Според демократите новото разпределение на избирателните райони ще разпилее вота на избирателите от афроамерикански и латиноамерикански произход, които в мнозинството си обикновено гласуват за Демократическата партия.

Но завръщането им в Тексас в понеделник проправи пътя за приемането на новата електорална карта. В отговор на инициативата на тексаските републиканци губернаторът демократ на Калифорния Гавин Нюсъм обяви намерението си също да преначертае границите на избирателните райони в щата си, който е най-големият по население в САЩ.

За целта в понеделник губернаторът и калифорнийските конгресмени внесоха законопроект за предизвикване на референдум по въпроса.

Ако при плебисцита, който ще се произведе на 4 ноември, избирателите в Калифорния одобрят мярката, местното законодателно събрание, където демократите имат мнозинство, ще могат да прекроят електоралната карта в щата, което би трябвало да им осигури още пет места в Конгреса на САЩ, по подобие на Тексас.

"Калифорния и калифорнийците са любимата мишена на правителството на Тръмп и ние няма да стоим и да гледаме безучастно как то нарежда на Тексас и други щати да манипулират изборите", каза Нюсъм.

Освен в Тексас правителството на Тръмп иска да преначертае в своя полза границите на избирателните райони и в Охайо, Мисури и Индиана, отбелязва Франс прес.

