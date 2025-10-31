Тайван: Приемането на претенциите на агресора няма да донесе мир

Тайван отхвърли претенциите за китайско господство. Тайванският президент Лай Чин-дъ заяви в петък, че източноазиатската островна държава не желае формулата на Китай за "една държава, две системи" и ще защитава свободата и независимостта си, предава Ройтерс.

Това идва в отговор на натиска от страна на Китай върху Тайван. Тази седмица Китай съобщи, че "в никакъв случай" няма да изключи използването на сила спрямо Тайван.

Лай твърди пред войници в северния тайвански град Хукоу, че само силата може да донесе иситнски мир. „Приемането на претенциите на агресора и отказът от суверенитет не може да донесе мир. Затова трябва да запазим статуквото с достойнство и решимост, твърдо противопоставяйки се на анексията, агресията и насилственото налагане на обединение“, каза той, цитиран от Ройтерс.

Според думите на тайванския президент Република Китай (официалното име на Тайван) и Народна република Китай "не са подчинени една на друга". „Тайванският народ, който защитава своя суверенитет и съхранява демократичния си начин на живот, не трябва да се възприема като провокация. Инвестициите в националната отбрана са инвестиции в мира“, уточни Лай.

САЩ е най-важният международен партньор и доставчик на оръжие на острова, а американското законодателство задължава Щатите да предоставят средства за отбрана на тайванската държава. Към настоящия момент Тайван е получил 80 от общо 108 танка, припомня още агенцията.