Стрелецът от Краков се възхищавал на масовия убиец Брайвик

Издъхналият в болницата нападател, който уби шестима души на площад в Краков, е посещавал сайтове за норвежкия масов убиец Андерш Беринг Брайвик, заяви днес полският министър на правосъдието Валдемар Журек, цитиран от Ройтерс.

Мотивите на заподозрения са обект на ожесточени политически спорове, откакто министърът на вътрешните работи Марчин Кервински заяви в събота часове след атаката, че нападателят е бил повлиян от крайнодясна идеология.

Лидерът на националистката опозиционна партия „Право и справедливост“ (ПиС) Ярослав Качински нарече изявлението на Кервински „явна лъжа“ и представители на правителството вчера изглежда отстъпиха от тази позиция.

Министърът на правосъдието Валдемар Журек обаче днес заяви пред Радио „Краков“, че има „много сериозни признаци, че десен екстремизъм“ стои зад действията на заподозрения, който бе идентифициран от прокуратурата като 24-годишния работник във фабрика Михал Окшински.

Окшински вчера издъхна в болницата, след като бе прострелян при полицейска схватка минути след като откри огън от автомобил на централния площад в Краков, който е популярна туристическа дестинация.

„Очевидно той е посещавал сайтове, в които се говори за Андерш Брайвик“, заяви Журек.

През юли 2011 г. антимюсюлмански настроеният неонацист Брайвик отне живота на осем души в атентат в Осло с кола бомба, а после застрелва 69 души, повечето от които юноши, които бяха на младежки лагер на норвежката Работническа партия на остров Ютьоя.

Журек добави, че в стаята на Окшински бил открит жълт флаг с изображение на змия и надпис „Не ме настъпвай“, който се използва от крайнодесни групи в САЩ. По думите му символи, открити на работното място на Окшински също „може да сочат към тази линия на разследване“.

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