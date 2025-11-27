Стрелба близо до Белия дом, войници от Националната гвардия на САЩ са простреляни

Това е терористично нападение, обяви Тръмп, който е във Флорида за Деня на благодарността днес

OFFNews 27 ноември 2025 в 06:31 1315 2
Стрелба във Вашингтон

Снимка БТА/АП
Мястото на стрелбата във Вашингтон

Двама членове на Националната гвардия на САЩ са били простреляни във Вашингтон близо до Белия дом, съобщи американската министърка на вътрешната сигурност Кристи Ноум в социалната мрежа "Екс", предаде Ройтерс.

Белият дом беше затворен, летище "Роналд Рейгън" във Вашингтон също. 

Двамата простреляни мъже са в критично състояние, заяви шефът на ФБР Каш Пател, цитиран от Франс прес и БТА. 

Американският президент Доналд Тръмп е във Флорида в дните преди Деня на благодарността днес. 

Стрелбата по членове на Националната гвардия е терористично нападение, заяви Тръмп, цитиран от Ройтерс. Министерството на вътрешната сигурност казва, че нападателят е пристигнал в САЩ от Афганистан през 2021 г., каза още държавният глава. САЩ трябва да проверят отново всички чужденци, влезли в САЩ от Афганистан по времето на бившия президент Джо Байдън, изтъкна Тръмп.

Президентът заяви, че е наредил изпращането на още 500 войници от Националната гвардия във Вашингтон.

Виж още за:
    Най-важното
    Всички новини
    Най-четени Най-нови
    Коментари
    За писането на коментар е необходима регистрация.
    Моля, регистрирайте се от TУК!
    Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!

    85

    2

    Far Rider

    27.11 2025 в 08:17

    -0
    +2
    А стига! Простреляха Капитан Америка, Хулк и дружина??! Не може да бъде!

    2970

    1

    Джендо Джедев

    27.11 2025 в 07:54

    -0
    +0
    "Президентът заяви, че е наредил изпращането на още 500 войници от Националната гвардия във Вашингтон."

    Та да ги опушкат и тях. :D

    И пак - Байдън... А марсианците защо е пропуснал?
     
    X

    Мирният план за Украйна. Фронтова линия с Камен Невенкин 26.11.25