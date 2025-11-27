Стрелба близо до Белия дом, войници от Националната гвардия на САЩ са простреляни

Двама членове на Националната гвардия на САЩ са били простреляни във Вашингтон близо до Белия дом, съобщи американската министърка на вътрешната сигурност Кристи Ноум в социалната мрежа "Екс", предаде Ройтерс.

Белият дом беше затворен, летище "Роналд Рейгън" във Вашингтон също.

Двамата простреляни мъже са в критично състояние, заяви шефът на ФБР Каш Пател, цитиран от Франс прес и БТА.

Американският президент Доналд Тръмп е във Флорида в дните преди Деня на благодарността днес.

Стрелбата по членове на Националната гвардия е терористично нападение, заяви Тръмп, цитиран от Ройтерс. Министерството на вътрешната сигурност казва, че нападателят е пристигнал в САЩ от Афганистан през 2021 г., каза още държавният глава. САЩ трябва да проверят отново всички чужденци, влезли в САЩ от Афганистан по времето на бившия президент Джо Байдън, изтъкна Тръмп.

Президентът заяви, че е наредил изпращането на още 500 войници от Националната гвардия във Вашингтон.