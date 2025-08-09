Срещата на Тръмп и Путин ще е в Аляска в петък, ще има размяна на територии между Русия и Украйна

Американският президент Доналд Тръмп обяви, че ще се срещне с руския президент Владимир Путин в Аляска следващия петък.

"Дългоочакваната среща между мен, като президент на САЩ, и руския президент Владимир Путин ще се състои следващият петък, 15 август 2025 г., в Аляска", написа Тръмп в "Трут сошъл".

Информацията за мястото и датата на срещата беше потвърдена и от съветника на Путин Юрий Ушаков.

Той отбеляза, че "в Аляска и в Арктика се пресичат и икономическите интереси на двете страни и се разглеждат перспективите за реализация на мащабни и взаимноизгодни проекти". "Но, без съмнение, самите президенти ще се съсредоточат в обсъжданията си върху възможностите за постигане на дългосрочно мирно уреждане на украинската криза", каза Ушаков, цитиран от БТА.

Не е ясно къде точно в Аляска ще бъде срещата - засега се спрягат двата най-големи града Анкъридж и Феърбанкс.

Споразумението за прекратяване на конфликта между Русия и Украйна ще включва известна размяна на територии.

"Виждате територии, за които се води война от три и половина години. Много руснаци и украинци загинаха. Всъщност се опитваме да си върнем част от териториите обратно и да има някакви размени. Доста е сложно, но ще получим една част обратно, а друга ще бъде разменена, ще има обмен.", каза Тръмп по време на пресконференцията, на която Армения и Азербайджан се договориха за постигането на траен мир.