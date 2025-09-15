Сръбският просветен министър: Няма да плащаме заплати при бойкот на занятията в университетите или училищата

Деян Вук Станкович

Деян Вук Станкович

Сръбският министър на образованието Деян Вук Станкович предупреди, че ще остави без заплати преподавателите, които бойкотират занятията в университета или училищата, предаде БТА.

По думите на Станкович, министерството подготвя механизми за санкции срещу преподаватели, които не изпълняват задълженията си.

Министърът направи изявлението на фона на продължаващите вече десет месеца антиправителствени протести в страната. Движението, оглавено от студенти, през ноември миналата година блокира над 60 факултета в Сърбия. Тогава преподаватели, учители и гимназисти също се присъединиха към бойкота в знак на солидарност.

Към момента учебните занятия са частично преустановени само в пет от общо 1819 училища, допълни още Станкович.

Антиправителствените протести започнаха след трагичен инцидент на жп гарата в Нови Сад, при който загинаха 16 души. През май студентите поискаха предсрочни парламентарни избори, но президентът на Сърбия отказа. През лятото недоволството прерасна в гражданско неподчинение, сблъсъци с полицията и масови арести.

