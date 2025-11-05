Сръбската прокуратура и Вучич вече са във война

"Сръбският президент Александър Вучич превиши и злоупотреби с всичките си правомощия, предоставени от закона и Конституцията. Той се опита да упражни неправомерно и непозволено влияние върху прокуратурата, коментирайки текущи наказателни разследвания."

Това пише в официална и безпрецедентна декларация на сръбската прокуратура за борба срещу организираната престъпност по повод интервюто на Александър Вучич в предаването „Кирилица с Миломир Марич“ на 3 ноември по местната "TV Prva", предаде БГНЕС.

"Вучич отправя безсрамни твърдения, омаловажава и криминализира прокуратурата за борба с организираната престъпност. Колегиумът на Прокуратурата за организирана престъпност посочва на обществеността, че президентът на Републиката е превишил и злоупотребил с всичките си правомощия, предоставени от закона и Конституцията, и се опитва да упражни неправомерно и незаконно влияние върху тази прокуратура, коментирайки текущи наказателни разследвания", се казва в изявлението.

Прокуратурата заявява, че "с обидни и неверни твърдения" Александър Вучин за пореден път е атакувал действащи прокурори в опит да упражни неразрешено влияние върху изхода на образуваните производства от позицията си на власт и сила на президент, като твърди, че това са „измислени случаи“.

"Подобни неприемливи провокации от страна на президента на републиката, които омаловажават и клеветят съдебните служители, освен че се опитват да създадат образ на незаконно поведение и атмосфера на линчуване сред обществото, пряко възпрепятстват правосъдието, като по този начин подкопават конституционния и законов ред и върховенството на закона", пише още в декларацията на декларацията на Прокуратурата на Сърбия за борба срещу организираната престъпност.