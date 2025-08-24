Според Ванс Путин е направил големи отстъпки на Тръмп

Руският президент Владимир Путин направи "големи отстъпки" на американския си колега Доналд Тръмп на срещата им в Аляска на 15 август, каза вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс, цитиран от Франс прес.
Мисля, че руснаците направиха значителни отстъпки на президента Тръмп, за първи път от началото на конфликта преди три години и половина. Те всъщност искат да бъдат гъвкави по някои от основните си искания, заяви Ванс в излъчено днес интервю за американската телевизия Ен Би Си.
"Войната не е в ничий интерес. Нито на Европа, нито на Съединените щати, и ние не смятаме, че Русия или Украйна имат някакъв интерес да продължат" да воюват, каза в заключение пред Ен Би Си Джей Ди Ванс.
Вицепрезидентът на САЩ не даде подробности, но след срещата в Аляска Тръмп обяви "голям напредък по отношение на Русия", макар и също да не навлезе в детайли.
На 17 август Стив Уиткоф, специалният пратеник на американския президент, спомена, че Москва е изразила готовност да направи "териториални отстъпки" в пет украински области, имайки предвид окупирани от нея земи.
Русия се съгласи да прояви гъвкавост по редица точки, предложени от Тръмп след срещата в Аляска, заяви, от своя страна, в петък руският външен министър Сергей Лавров. Той също не даде подробности.
В излъчено днес интервю за руската държавна телевизия Лавров обвини западните страни, че се опитват "да попречат" на мирните преговори за Украйна, предаде Франс прес.
Лавров повтори руските условия страната му да е сред бъдещите гаранти на сигурността на Украйна, която да се откаже от амбициите си за членство в НАТО, отбелязва Ройтерс.
Тези искания, наред с териториалните претенции на Москва, са отхвърляни от Киев.
Институтът за изследване на войната коментира във вторник, че Кремъл не е поемал публично ангажимент за среща на Путин със Зеленски въпреки твърденията на Тръмп.
Министерството на външните работи на Руската федерация продължава да прави изявления, потвърждаващи на практика отказа на Путин да се срещне със Зеленски в предпочитания от Тръмп срок, отчита днес на сайта си американският мозъчен тръст.
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!
3055
7
24.08 2025 в 23:47
Зеленски отхвърля руските гаранции, казва, че само съюзниците могат да защитят Украйна от нова война
Украйна отхвърли идеята за гаранции за сигурност от Русия. Той подчерта, че гаранциите трябва да идват от държави, на които украинският народ има доверие..
Зеленски беше попитан как трябва да изглеждат гаранциите за сигурност и дали Русия трябва да ги предостави. Той припомни опита на Украйна с Будапещенския меморандум, когато Русия също беше гарант, но наруши обещанията си и започна война.
„Следователно, не говорим за гаранции за сигурност от Русия. Говорим за гаранции, които ще ни защитят от Русия, от нейната агресия или от повторение на пълномащабни враждебни действия в бъдеще“, каза Зеленски. от RBC Ukra
3055
6
24.08 2025 в 23:38
САЩ обещават гаранции за сигурност на Украйна, но няма да изпращат войски
Белият дом поддържа позицията си за предоставяне на гаранции за сигурност на Украйна. САЩ ще участват в процеса, но американски войски няма да бъдат разположени в Украйна, заяви вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс в предаването „ Meet the Press“ на NBC News .
„Президентът беше много ясен. Няма да има бойни действия на място в Украйна“, каза вицепрезидентът на САЩ.
На въпроса доколко Русия може да участва в предоставянето на тези гаранции за сигурност, Ванс каза, че е твърде рано да се каже.
„Първо, не говорим за гаранции за сигурност, докато войната не приключи. И, разбира се, руснаците ще бъдат част от разговора за прекратяването на тази война. Така че, разбира се, те ще имат известен интерес от това“, добави той. - RBC Ukraine
3055
5
24.08 2025 в 23:33
Ванс очертава възможен график за прекратяване на войната в Украйна
САЩ се надяват, че конфликтът в Украйна може да приключи в рамките на три до шест месеца чрез активна дипломация и международни усилия, заяви вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс в предаването „Meet the Press“ на NBC News .
„Но това е война и затова искаме да спрем убийствата. Руснаците направиха много неща, които не ни харесват. Много цивилни загинаха. Осъдихме тези неща от самото начало“, каза Ванс.
Вицепрезидентът на САЩ отбеляза, че според него настоящият президент Доналд Тръмп е направил повече, за да окаже натиск върху руснаците, отколкото неговият предшественик Джо Байдън. - RBC Ukraine
3055
4
24.08 2025 в 22:02
Ванс се хвали, че „енергичната дипломация“ на Тръмп ще сложи край на войната в Украйна, докато руският външен министър казва, че не се вижда среща между Путин и Зеленски
Вицепрезидентът Джей Ди Ванс хвали „енергичната дипломация“ на своя шеф с Русия и настоя, че администрацията на Тръмп ще сложи край на тригодишната война между Украйна и Русия.
Той обаче не успя да посочи конкретни области, в които администрацията на Тръмп е постигнала напредък, тъй като руски и американски представители са дали различни тълкувания на договореното на срещата на върха в Аляска. - The Independent
от кометар към стаията: Vance is a boot licking dunce!
542
3
24.08 2025 в 21:35
19658
2
24.08 2025 в 21:35
А един шоколад завиваше станиола в мармот…
2970
1
24.08 2025 в 20:08
Стилияна Николова е световна вицешампионка на обръч и лента
Защо Тръмп става все по-богат
Защо Тръмп става все по-богат
Според Ванс Путин е направил големи отстъпки на Тръмп
Според Ванс Путин е направил големи отстъпки на Тръмп