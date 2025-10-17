Солдат застреля двама свои колеги и тежко рани трети в Подмосковието

OFFNews 17 октомври 2025 в 09:37 261 0
Руски войник.

Войник на наборна служба е застрелял двама свои колеги в поделение в Подмосковието. Трети е тежко ранен и бере душа в болница, съобщи прокремълският канал РЕН ТВ.

Медията се позовава на свои източници.

Местоположението на поделението не е уточнено. Няма информация и за мотивите на стрелеца.

