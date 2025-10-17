Солдат застреля двама свои колеги и тежко рани трети в Подмосковието

Войник на наборна служба е застрелял двама свои колеги в поделение в Подмосковието. Трети е тежко ранен и бере душа в болница, съобщи прокремълският канал РЕН ТВ.
Медията се позовава на свои източници.
Местоположението на поделението не е уточнено. Няма информация и за мотивите на стрелеца.
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!
Няма коментари към тази новина !
ЕС и Украйна са притеснени от анонса за втора среща Тръмп-Путин
Мицкоски категоричен: Безусловно няма да впишем българите в конституцията
За шести път: Варненският кмет Благомир Коцев остава в ареста
Тръмп и Путин договориха среща в Унгария. Датата не се съобщава