Снимка на деня: Огромна дупка зейна на оживена улица в Банкок (видео)

Огромна дупка зейна насред оживена улица пред болница в централната част на тайландската столица Банкок тази сутрин, предаде ДПА.

Инцидентът е предизвикал паника по време на пиков трафик и е наложил евакуацията на хиляди хора от района.

Кратерът е с размери около 30 на 30 метра и дълбочина 50 метра.

По информация на местните власти пропадането е станало точно над изграждаща се метростанция. Два електрически стълба и полицейски камион са паднали в ямата. Към момента няма данни за пострадали хора.

Снимки и видеоклипове в социалните мрежи показват как първо пропада малък участък от улицата, а пешеходци и автомобили бързо се отдръпват, докато срутването се разширява.

От болница „Ваджира“ са били евакуирани хиляди пациенти и хора от околните сгради. Дейността на лечебното заведение е частично прекратена- преустановени са амбулаторните услуги, въпреки че приетите в болницата пациенти продължават да получават грижи. Проверка е показала, че конструкцията на сградата не е засегната.

Районът е блокиран от тежък трафик. Екипи работят за стабилизиране на терена около огромната дупка заради опасенията, че дъждовете могат да причинят още срутвания на улицата.

Причината за пропадането все още се разследва.