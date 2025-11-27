След стрелбата в САЩ: спират да приемат молби на бежанци от Афганистан

Афганистански гражданин е обвинен в прострелването на двама членове на Националната гвардия на САЩ близо до Белия дом, съобщава Асошиейтед прес. Вследствие на трагедията имиграционните служби на САЩ заявиха, че спират за неопределен срок да обработват всички молби от афганистански граждани.

Американският президент Доналд Тръмп окачестви стрелбата край Белия дом като терористично нападение, като заяви, че 29-годишният нападател е дошъл в САЩ от Афганистан през 2021 г. Той призова всички имигранти от Афганистан, които са пристигнали в САЩ по времето на бившия президент Джо Байдън, да бъдат повторно проверени.

Тръмп каза още, че е наредил изпращането на още 500 войници от Националната гвардия във Вашингтон.

Ръководителят на ФБР Каш Пател заяви по-рано, че ранените членове на гвардията са били хоспитализирани в критично състояние след стрелбата.

"Това, което знаем е, че изстрелите са били насочени. Изглежда, че един човек е стрелял по тези членове на Националната гвардия. Този човек е арестуван", каза кметът на Вашингтон Мюриъл Баузър

Губернаторът на Западна Вирджиния Патрик Мориси заяви в социалната мрежа "Екс", че войниците са починали от раните си, но по-късно оттегли твърдението си и заяви, че е получил "противоречаща информация" за здравословното им състояние.