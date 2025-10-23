Sky News: Тръмп удари военната машина на руснаците в корема

Администрацията на Доналд Тръмп неочаквано наложи санкции срещу две от най-големите руски енергийни компании, Роснефт и Лукойл, които експертите наричат ​​„двигателите, изпомпващи пари през военните вени на Кремъл“. Това е истински „удар в корема“ за военната икономика на Кремъл, съобщава Sky News.

Според Министерството на финансите на САЩ целта на тези мерки е „да отслабят способността на Кремъл да генерира приходи за военната си машина“. Вашингтон отбелязва, че петролът е „живителната кръв“ на руската икономика, а новите санкции ефективно „прекъсват този поток“.

Дори САЩ обаче признават, че подобен ход представлява рискове за световния пазар.

Като притиска руския петролен сектор, президентът притиска световния пазар, отбелязва каналът. Покачващите се цени на енергията биха могли да имат болезнено въздействие и върху самите САЩ.

Самият Тръмп призна мащаба на хода, но изрази надежда, че „санкциите няма да продължат дълго“.

„Това са масивни санкции и се надявам, че няма да продължат дълго“, каза президентът.

Европейският съюз бързо се присъедини към новите ограничения, затягайки контрола върху вноса на руски петрол и затваряйки вратичките в корабоплаването. Брюксел отбелязва, че „западният алианс е единен“.

На фона на обявяването на санкциите, Тръмп се срещна с генералния секретар на НАТО Марк Рюте. Президентът на САЩ подчерта, че е отменил планирана среща на върха с Владимир Путин, защото „не е искал да пропилее пътуването си“.

Рюте, който публично подкрепи Тръмп, го нарече „единственият, който може да направи това“.

Анализаторите се фокусират върху ролята на Китай, който би могъл да използва влиянието си върху Москва по време на предстоящите търговски преговори между Тръмп и Си Дзинпин.

„Санкциите на президента на САЩ са нещо повече от наказание; те са стратегически хазарт, насочен към притискане на Путин в ъгъл, но маржът за грешка е много малък“, пише каналът.

Ако цените на петрола скочат рязко или единството на съюзниците се разклати, самият президент на САЩ може да бъде подложен на натиск.

Съединените щати налагат нови санкции срещу Руската федерация. Те ще засегнат руските компании Роснефт и Лукойл.

Ограниченията се въвеждат поради липсата на сериозен ангажимент от страна на Русия към мирния процес за прекратяване на войната в Украйна.

Отбелязва се, че освен Роснефт и Лукойл, санкциите ще засегнат компании, които са пряко или косвено 50% или повече собственост на тези гиганти, дори и да не са пряко включени в списъка със санкции. Те включват 28 дъщерни дружества на Роснефт и шест на Лукойл.