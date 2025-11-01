Скандал във Велес: Цеца развя българско знаме срещу ''македонскиот идентитет'' (видео)

Сръбската звезда Цеца Ражнатович скандализира македонската публика, появявайки се на сцената обвита в българското знаме.

Това, което трябваше да бъде обикновен концерт в спортна зала „Гемиджии“ във Велес, се превърна в истинска драма, пише местният сайт "Аеродромци".

Сръбската звезда Цеца Ражнатович провокира сцена, която никой не очакваше – в един момент тя разгъна българско знаме на сцената! Публиката реагира бурно – залата ехтеше от освирквания, от всички страни се чуваха викове „Срам!“ и „Това е Македония!“, а някои от посетителите възмутено напуснаха залата, пише медията.

Видеото вече циркулира в социалните мрежи и предизвиква лавина от коментари. Някои осъждат Цеца за умишлена провокация, други твърдят, че не е знаела какво се случва около нея.

Няма официално изявление от организаторите, а обществеността очаква реакция от самата певица.

Събитието разтърси обществеността и отвори отново темата за това доколко музиката може да бъде поле за политически послания, дори когато това не е целта, коментира медията.