Скандал във Велес: Цеца развя българско знаме срещу ''македонскиот идентитет'' (видео)

OFFNews 01 ноември 2025 в 11:28 2462 3
Цеца Ражнатович

Снимка Скрийншот
Цеца Ражнатович

Сръбската звезда Цеца Ражнатович скандализира македонската публика, появявайки се на сцената обвита в българското знаме.

Това, което трябваше да бъде обикновен концерт в спортна зала „Гемиджии“ във Велес, се превърна в истинска драма, пише местният сайт "Аеродромци".

Сръбската звезда Цеца Ражнатович провокира сцена, която никой не очакваше – в един момент тя разгъна българско знаме на сцената! Публиката реагира бурно – залата ехтеше от освирквания, от всички страни се чуваха викове „Срам!“ и „Това е Македония!“, а някои от посетителите възмутено напуснаха залата, пише медията.

Видеото вече циркулира в социалните мрежи и предизвиква лавина от коментари. Някои осъждат Цеца за умишлена провокация, други твърдят, че не е знаела какво се случва около нея.

Няма официално изявление от организаторите, а обществеността очаква реакция от самата певица.

Събитието разтърси обществеността и отвори отново темата за това доколко музиката може да бъде поле за политически послания, дори когато това не е целта, коментира медията.

    3900

    3

    Manager Kim

    01.11 2025 в 12:13

    -0
    +0
    Жената просто обича България (да не си помисли някой, че е вербувана от Путин да разваля отношенията?) ;)... А иначе, ако беше развяла знамето на Русия, Китай и друга неофеодална кочина, тези с идентитетот може пък да се бяха зарадвали.

    4152

    2

    Антитрол

    01.11 2025 в 11:57

    -0
    +11
    Чалгарка, жена на терорист и военнопрестъпник.. В Македония... Вони на УДБА!

    3920

    1

    Constanza

    01.11 2025 в 11:41

    -0
    +6
    Кой знае, може да са ѝ платили, за да нажежи страстите срещу България. Друго обяснение нямам за това творческо самоубийство - тя повече в Македония няма да бъде поканена за участие.
     
