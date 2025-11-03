Ситуацията в Покровск е критична и неконтролируема, твърди украински военен

В момента ситуацията в Покровск е критична. Украинските защитници все по-трудно се справят с разчистването на вражеските диверсионно-разузнавателни групи. Това заяви Вячеслав Лютий, командир на ударния батальон за безпилотни летателни апарати към 68-ма отделна егерска бригада.

„Според мен ситуацията в Покровск е изключително критична. Не мога да кажа, че е под контрол. Разбира се, нашето командване възнамерява да възстанови положението и да установи постоянна линия, но за съжаление, множество диверсионно-разузнавателни групи се инфилтрират и сеят хаос в нашите формирования и логистика. Голям брой подразделения са навлезли в района и те трябва да бъдат ефективно елиминирани и да се реагира своевременно“, отбеляза Лютий.

Разчистването на града от руски диверсионно-разузнавателни групи е трудно, тъй като е почти невъзможно да се проникне през всяка дупка и цепнатина и да се открие врагът. Освен това, руснаците не се появяват навсякъде, спазвайки конкретни инструкции: маскиране, избягване на престрелки и позициониране и придвижване хаотично.

„Руските войници не се появяват навсякъде, спазвайки различни инструкции и маскиране. Когато видят, да речем, група, те не влизат в престрелки; нашите войски се придвижват напред с надеждата, че врагът не бъде открит. Зачестяват случаите, при които се провеждат ефективни операции по прочистване и врагът се елиминира там, където се е проявил преди това. Но в момента окупаторите все още се движат хаотично из града и са много“, коментира военният.

Въпреки контранастъплението на Силите за отбрана в Покровск, окупаторите постигат по-нататъшен напредък в града, отбелязва и OSINT-проектът DeepState.

Както отбеляза генерал Николай Маломуж, Путин е поставил задача на окупаторите да превземат Покровск, Мирноград и цялата Покровска агломерация до 15 ноември. Ако цялата Покровска агломерация бъде превзета, следващата цел на окупаторите е да напреднат по-нататък към Константиновка и Краматорск.

В Покровск врагът натиска с всички сили, за да се укрепи; целият град сега се е превърнал в „сива зона“, каза военен от 68-ма отделна егерска бригада с позивна „Гъсок“.

Според други украински източници ситуацията не е чак толкова зле.

В момента е в ход операция по прочистване на Покровск от руски окупатори, съобщават от 7-и корпус за бързо реагиране на Въздушно-десантните войски (ВДВ) на Въоръжените сили на Украйна.

„През последните няколко дни Силите за отбрана създадоха капацитет за попълване на войските в нашата зона на отговорност с допълнителен личен състав и техника“, написаха те.

Съобщава се, че активното прочистване на северните райони на Покровск продължава.

„Благодарение на координирани действия Силите за отбрана спряха разширяването на руското присъствие в тази част на града и предотвратиха прерязването на пътя, свързващ Покровск и Родинско,“ твърдят от ВДВ.

На 2 ноември в града украинските войски са убили 19 руснаци.

„Продължаваме да разполагаме още щурмови части и специални части за противодействие на врага. Ситуацията в Мирноград е напрегната, но не критична. Вражески сили са забелязани в подстъпите към югоизточните покрайнини на Мирноград. Общият брой на вражеския личен състав е незначителен – приблизително 10 души“, отбелязват те.

Според тях отбраната на града вече е подсилена с допълнителни сили: