Силно земетресение разтърси Атина и остров Евия

Силно земетресение с магнитуд 5,1 разтърси гръцкия остров Евия и беше усетено в гръцката столица Атина, съобщават световните агенции, гръцката телевизия ЕРТ и изданието "Катимерини".
Засега няма данни за жертви и щети, предаде БТА.
Според Атинския институт за геодинамика трусът в района на Евия е бил на дълбочина от около 2,3- 2,5 километра в морето, на около 50 километра северозападно от Атина, на 4 километра северозападно от населеното място Неа Стира на Евия.
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!
Няма коментари към тази новина !
Правителството на Франция падна: Байру загуби вота на доверие
Bloomberg: Евролидери търсят съдействие от Тръмп за общи санкции срещу Русия (допълнена)
Нови правила за движение по пътищата от днес
Илиан Илиев напуска националния отбор