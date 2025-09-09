Силно земетресение разтърси Атина и остров Евия

OFFNews 09 септември 2025 в 07:57 876 0
трус

Снимка Pixabay
Земетресение в Гърция

Силно земетресение с магнитуд 5,1 разтърси гръцкия остров Евия и беше усетено в гръцката столица Атина, съобщават световните агенции, гръцката телевизия ЕРТ и изданието "Катимерини".

Засега няма данни за жертви и щети, предаде БТА.

Според Атинския институт за геодинамика трусът в района на Евия е бил на дълбочина от около 2,3- 2,5 километра в морето, на около 50 километра северозападно от Атина, на 4 километра северозападно от населеното място Неа Стира на Евия.

Виж още за:
    Най-важното
    Всички новини
    Най-четени Най-нови
    Коментари
    За писането на коментар е необходима регистрация.
    Моля, регистрирайте се от TУК!
    Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!

    Няма коментари към тази новина !

     
    X

    Имаше шанс да сключим мир със САЩ и Англия преди 9 септември. Интервю с историка Камен Невенкин