Силни ветрове и в Истанбул: Има сигнали за отнесени покриви и паднали дървета

Силни ветрове отнесоха покриви на сгради, събориха дървета и предизвикаха затруднения в движението в Истанбул, съобщи турският сайт „Хюриет дейли нюз“.

Отломки от покрив на пететажна сграда в район Еюпсултан са паднали върху четири паркирани автомобила. Паднали дървета са нанесли щети на различни превозни средства в районите Султангази, Гюнгьорен и Бахчелиевлер.

Четириетажна сграда е била евакуирана, след като покривът й е бил отнесен изцяло. За отнесени метални конструкции и покриви се съобщава и в други части на града.

Заради лошото време днес е преустановено и обслужването на редица фериботни връзки. За забавяния и пренасочвания на движението се съобщава и по маршрута на трамвайната линия Т1, а двете въжени линии Мачка – Ташкъшла и Еюп – Пиер Лоти са спрени, предаде БТА.

С решение на местните власти от днес заради силните пориви на вятъра, които според метеоролозите ще достигнат скорост от 60 до 90 км/ч, временно е забранен и достъпът до общо 12 парка и зелени пространства на територията на града.

Силни ветрове имаше и в София днес, като заради паднали дървета и покрив на пътното платно временно е било преустановено движението на трамваи и автобуси.

Следете новините ни в :