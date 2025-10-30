Швейцарските медии: Тръмп вероятно се опитва да свали Мадуро от власт

Президентът Доналд Тръмп обеща да не се намесва във вътрешните работи на други държави. Въпреки това фактът на дислокацията на американски военни контингенти в района на Карибско море и Тихия океан „ни разказва съвсем друга история“, отбелязва швейцарският вестник Neue Zürcher Zeitung.

Според информация на швейцарската обществена телевизия SRF, борбата на САЩ с наркокартелите в Латинска Америка е достигнала ново ниво на ескалация. Разгръщането на най-голямата в света самолетоносачна група край бреговете на Южна Америка се превърна в най-мащабната проява на американска военна сила в региона през последните десетилетия — стъпка, която очевидно излиза далеч извън рамките на борбата с наркотрафика.

„Всички онези, които повярваха на Тръмп, когато обещаваше да не въвлича американски войници в чуждестранни конфликти, сега в изумление протриват очи“, отбелязва и Neue Zürcher Zeitung (NZZ). Формалното основание за изпращането на войски към бреговете на Южна Америка остава борбата с контрабандата на наркотици от Венецуела и Колумбия, но според изданието военният потенциал, задействан за тази цел, изглежда несъразмерен.

„А може би истинската цел на тези действия е смяна на режима в Каракас?“ — пита вестник Blick. Президентът на Венецуела Николас Мадуро неведнъж е заявявал, че САЩ са си поставили за цел да го отстранят от власт. „За привържениците на Тръмп подобна операция би изглеждала като логична стъпка: падането на Мадуро би позволило да се спре миграцията, да се защитят петролните интереси на Америка и да се укрепи имиджът на президента като решителен лидер“, пише Blick. Но според изданието това е изключително рискован ход.

Американска атака, която международната общност би възприела като жестока и необоснована, може да се обърне в полза на самия Мадуро — сплотявайки венецуелците около него в борбата срещу външната заплаха. Според оценката на NZZ, Доналд Тръмп продължава да държи Мадуро „на прицел“ — но вече не като диктатор, а като наркобарон. В същото време засиленото военно присъствие на САЩ край бреговете на Венецуела е и демонстрация на сила, отправена към целия свят. Посланието е очевидно: ако САЩ пожелаят, ще се намесят във всяка ситуация, във всеки регион. „Световният полицай все пак не излиза окончателно в пенсия“, заключава NZZ.