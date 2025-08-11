Схемата за търговия с украински деца в Русия действа поне от 2016 година

Наскоро медиите съобщиха, че властите на така наречената Луганска народна република са създали каталог на украински деца, останали без родителски грижи, където можете да изберете дете за осиновяване по цвят на очите и косата. Микола Кулеба, ръководител на украинската благотворителна организация „Спаси Украйна“, която помага на деца, отведени от Украйна в Русия, да се върнат у дома, обърна внимание на това, пише независимото руско издание "Важни истории".

„Те описват децата като стока: „послушни“, „спокойни“ и т.н. Начинът, по който описват нашите деца, не се различава от каталог на роби. Това е истински трафик на деца през 21-ви век, който светът трябва незабавно да спре“, каза Кулеба.

Думите му бяха интерпретирани като означаващи, че в „ЛНР“ се е появила отделна база данни за украински деца, където те се предлагат като стока. Но всичко е още по-сложно и по-страшно.

„ЛНР“ наистина има база данни за сираци, но тя е създадена отдавна, преди началото на пълномащабната война. Според архивираните въпросници, деца са добавяни там поне от 2016 г., показва разследването на "Важни истории".

Защо новината за създаването на базата данни се появи едва сега?

Преди това Министерството на труда и социалната политика на „ЛНР“ се занимаваше с въпросите на настойничеството и осиновяването в окупирания регион, но през лятото на 2024 г. тази функция беше прехвърлена на друго ведомство - местното Министерство на образованието и науката. Година по-късно Министерството на образованието и науката в Луганск създаде нов уебсайт, който да замени съществуващия по-рано, и обяви това в социалните мрежи, което беше забелязано от „Спаси Украйна“. Сега базата данни за сираци в Луганск изглежда по същия начин като общоруската. По същество това беше формалност: поддръжката на базата данни беше прехвърлена от едно министерство в друго и адаптирана към стандартите на руските региони.

Вляво е общоруската база данни за сираци, вдясно е нейният аналог в „ЛНР“. Децата могат да бъдат избрани по цвят на очите, цвят на косата или възраст.

Наистина ли е възможно да се избере дете по цвят на очите и косата? Да, такава опция съществува в базата данни на Луганск, но това не е уникална практика, създадена специално за деца от Украйна. В общоруската база данни работи по абсолютно същия начин: в полетата за търсене можете да изберете профили само на деца с кафяви очи или само с червена коса. Може да се предположи, че първоначално това е било направено, за да се улесни намирането на дете от осиновителите: за някои е важно децата да приличат на тях, въпреки че етиката на този подход може да се обсъжда.

Същото важи и за описанието на децата, на което организацията „Спаси Украйна“ обръща внимание. Руските сираци са представени във федералната база данни по същия начин като украинските. Например, ето как е описан 16-годишният Данил от Татарстан в анкетата: „По природа е учтив, послушен, слуша думите на възрастните. Лесно осъществява контакт с връстници и възрастни. Обича да спортува.“

„Той е спретнат, поддържа вещите си в изправност. Дисциплинирано, спокойно момче“, пишат за Айтемир от Република Алтай.

Да, тези описания са написани предимно бюрократично и изглеждат формални и безсърдечни, но руската държава се отнася по този начин към всички деца, които попадат в институции, а не само към тези, чиято родина е унищожила и завзела.

Към момента на публикуването базата данни на ЛНР съдържа анкети на 294 деца, останали без родителски грижи. Но това не са всички деца от Украйна, които руските власти предлагат да вземат под настойничество или да осиновят. Още преди началото на пълномащабната война Русия започна да извежда деца от цели институции от окупираните региони, а по-късно - и от новозавладените територии. Те бяха разпределени в интернати в цялата страна и въведени във федералната база данни за сираци, без да се посочва произходът им - сякаш са деца от Русия. „Важни истории“ и „Верстка“ откриха почти 300 анкети на разселени деца и според нашата оценка, базирана на данни от руското Министерство на образованието, броят им може да достигне почти 2500.

И това е още по-плашещо. Поне за децата от базата данни на „ЛНР“ знаем, че те все още са на анексираната територия. За децата, които бяха изведени и добавени към федералната база данни, не знаем практически нищо: те стават неразличими от руските сираци, необходими са много усилия, за да бъдат открити в базата данни, и следите им бързо изчезват.

Защо анализираме тази новина толкова подробно? Извеждането на украински деца в Русия е престъпление, признато на международно ниво. Ние от „Важни истории“ следим тази тема от дълго време и успяхме да разберем много - от мащаба на депортацията до първия потвърден случай на осиновяване на украинско дете и смяна на самоличността му. Но в случая с базата данни „ЛНР“ се случи формалност, която поради неточно тълкуване се превърна в новина, въпреки че всъщност не се появи нов каталог на украински деца. Руските власти извършват ужасно престъпление, което ще продължим да документираме, но е важно да не забравяме за точността и надеждността в тази работа. В Русия и без това има достатъчно пропаганда.