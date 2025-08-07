Русия създаде каталог за ''продажба'' на украински деца

Русия създаде онлайн каталог за „продажба“ на украински деца, алармира основателят на благотворителната организация Save Ukraine Микола Кулеба.

"От 2014 г. деца от окупираните територии – Луганска област, Донецка област и Крим – систематично се превозват по поръчка на руски семейства от Москва и други региони на Русия. Изглежда, че търсенето на деца е намаляло, така че окупаторите търсят нови начини да „подобрят“ тази ужасна система. С екипа на Save Ukraine открихме доказателства, че са преминали към методи, които не могат да се нарекат по друг начин освен търговия с деца" - заяви Микола Кулеба.

"На набързо създадения сайт можете буквално да „изберете“ дете по снимки с открити лица. Децата са описани като стока: „послушна“, „спокойна“ и т.н. Представете си – можете да филтрирате децата не само по пол, но и по цвят на очите и косата! Начинът, по който описват нашите украински деца, не се различава от каталог с роби. Това е истинска търговия с деца в 21-ви век, която светът трябва да спре незабавно" - каза Кулеба.

"Повечето деца в този „каталог“ са родени преди окупацията на Луганска област и са имали украинско гражданство. Родителите на някои от тях са убити от окупационните власти, а на други просто са им изготвили руски документи, за да легализират отвличането. Когато руснаците по време на преговорите изискват списъци с отвлечените украински деца, достатъчно е просто да им покажете базата данни от сайта на тяхното собствено Луганско „министерство на образованието“. Цялата доказателствена база за техните престъпления се намира в техните официални източници. Ние в Save Ukraine ще направим всичко, за да спасим тези деца. И да им върнем най-важното: дом, семейство, страна" - заяви Кулеба.

Микола Кулеба беше комисар на президента на Украйна по правата на децата (2014-2021 г.), ръководител на Детската служба в Киев (2006-2014 г.) и е съосновател на Алианса „Украйна без сираци“.