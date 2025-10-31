''Шейн'' премахва артикули, които не отговарят на стандартите на ЕС

Компанията "Шейн" изтегля от продажба свои артикули, които не отговарят на европейските изисквания за безопасност, предаде новинарската агенция Белга, цитирана от БТА.

От компанията уточниха, че са предприети предпазни мерки, за да се гарантира изтеглянето на продуктите от всички пазари по света.

От китайската платформа за търговия на дребно заявяват, че два от засегнатите артикула вече са били премахнати от продажба по-рано тази година след вътрешни проверки за безопасност

"Проведохме и собствени тестове на определени продукти. Те показаха, че половината от артикулите, идентифицирани като такива, които не отговарят на стандартите за безопасност, са преминали успешно тестове от друга лаборатория. Искаме да работим с тестовите агенции, за да разберем по-добре произхода на тези несъответствия", допълниха от "Шейн".

Междувременно белгийската потребителска организация "Тестаанкооп" (Testaankoop) съобщи, че 70% от продуктите, предлагани от "Шейн" и "Тему" (Temu), не покриват европейските стандарти за безопасност. Според организацията ниските цени на китайските онлайн платформи често идват "със скрита цена" – от 162 тествани артикула 112 не отговарят на нормите на ЕС.

Изследването е проведено съвместно с партньорски организации, като са били закупени на случаен принцип продукти от списъците с най-продавани артикули. Те са тествани в специализирани лаборатории за механична, електрическа и химическа безопасност, както и за правилно етикетиране и съответствие с изискванията за опаковките.

Резултатите са тревожни - само една от 54-те тествани играчки е покрила всички изисквания на ЕС. Останалите 53 не са издържали нито един тест, а 60% от тях представляват реален риск за децата - заради малки отделящи се части, опасни химикали или лошо изолирани електронни компоненти.

52 от 54-те зарядни устройства също не преминаха нито един тест, отбеляза организацията. Някои са се напукали по време на тестовете за падане. Други са били с лесно огъваеми щифтове, което ги прави опасни за включване в контакт.

17 зарядни устройства са показали електрически неизправности, които биха могли да причинят късо съединение, пожари или изгаряния.