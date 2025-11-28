Шефът на президентската администрация на Украйна Андрий Ермак подаде оставка

Ръководителят на президентската администрация на Украйна Андрий Ермак подаде оставка. Украинският президент Володимир Зеленски обяви това във видео обръщение.

„Искам никой да няма въпроси към Украйна. Затова днес са следните вътрешни решения. Първо, ще има рестартиране на президентската администрация на Украйна. Ръководителят на администрацията Андрий Ермак подаде оставка“, отбеляза Зеленски.

Държавният глава изрази благодарност на Ермак за това, че винаги е представял позицията на Украйна в преговорите точно както трябва.

„Това винаги е била патриотична позиция. Но искам да няма слухове или спекулации. Относно новия ръководител на администрацията, утре ще проведа консултации с тези, които отговарят на условията да ръководят тази институция“, добави Зеленски.

Украинският президент уточни, че държавата се нуждае от вътрешна сила – когато цялото внимание е насочено към дипломацията и отбраната във войната.

„Вътрешната сила е основата на нашето външно единство и на отношенията ни със света“, заяви Зеленски.

Както подчерта държавният глава, за да „съществува вътрешна сила, не трябва да има причина да се разсейваме от нищо друго освен отбраната на Украйна“.

В 17:55 ч. на сайта на украинския президент бе публикуван Указ № 868/2025 от 28 ноември за освобождаването на Ермак от поста му на ръководител на Офиса на президента на Украйна.

Операция „Мидас“

По-рано НАБУ и САП съобщиха, че провеждат 15-месечно разследване за разкриване на мащабна корупционна схема в енергийния сектор. Операцията беше наречена „Мидас“.

Членове на престъпна организация, включително длъжностни лица, политици и бизнесмени, са създали мащабна корупционна схема, за да повлияят на стратегически държавни предприятия, по-специално на НАЕК „Енергоатом“.

Организаторите на тази схема включват бизнесмена Тимур Миндич (известен още като „Карлсон“), министъра на правосъдието и бивш министър на енергетиката Герман Галушченко (известен още като „Професор“), изпълнителния директор по физическа защита и сигурност на НАЕК Енергоатом Дмитрий Басов („Тенор“), бивш „Ракета“), и други.

На 28 ноември НАБУ и САП проведоха процесуални действия в дома на Ермак. Той заяви, че няма да пречи пред работата на разследващите.

Според Financial Times, претърсванията в дома на Ермак може да са свързани с корупция в енергийния сектор. Според медийни съобщения обаче, Йермак не е уведомен за никакви подозрения.