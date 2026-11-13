Сенатска комисия привика бившия шеф на Nvidia

Бившият главен изпълнителен директор на Nvidia Дженсън Хуанг е призован да свидетелства следващия месец пред сенатска комисия за извънбрачната му връзка с жена, за която се подозира, че е китайска шпионка.

Хуанг внезапно подаде оставка вчера като ръководител на една от най-ценените компании в света, след разкрития за извънбрачни афери — поразително падение, което предизвика шок в Силициевата долина, посочва Би Би Си.

Министърът на търговията Хауърд Лътник, който е под наблюдение заради износа на чувствителни AI чипове на Nvidia към Китай, също е призован да се яви пред Сенатската банкова комисия през декември.

Nvidia загуби 550 милиарда долара от пазарната си стойност само за пет дни, докато се вихреше скандалът.

Сенаторът Тим Скот изпрати писма до Хуанг и Лътник, с които поиска техните показания пред Сенатската банкова комисия.

„Скорошните доклади предизвикват сериозни опасения за националната ни сигурност и за защитата на чувствителна американска технология“, написа републиканецът от Южна Каролина в X. „Американският народ заслужава отговори“, добави той.

Скот поиска Хуанг да се яви доброволно на 3 декември, но предупреди, че комисията може да издаде призовка, за да го принуди да свидетелства. Три комисии на Камарата на представителите — за разузнаването и външните работи, както и комисия за Китай — също изпратиха писмо до Хуанг, приканвайки го да се яви на закрито заседание на 1 декември.

Лътник е под наблюдение, защото чиновници в администрацията на президента Доналд Тръмп са информирали американските медии, че министърът на търговията е стопирал усилията за засилване на ограниченията върху износа на усъвършенствани AI чипове към Китай.

Представител на Министерството на търговията заяви пред американските медии, че Лътник е приел „проактивно“ да се яви пред Сенатската банкова комисия.

Хуанг, който е публичното лице на Nvidia от 1993 г., призна в неделя, че е бил „неверен“ на съпругата си, след съобщения, че е имал афера с предполагаема китайска шпионка Алис Хуанг.

В сряда беше съобщено, че той е имал втора връзка — този път с ръководител на Nvidia.

Алис Хуанг работеше като ръководител в сингапурската компания Megaspeed. Според New York Times тя е подозирана, че е шпионин на Китай. Пекин отхвърли обвинението и го нарече клевета.

Генералният прокурор на САЩ Тод Бланш обяви, че Министерството на правосъдието все още не е направило изводи дали Алис Хуанг е извършвала разузнавателна дейност за Китай.

От Nvidia и самият Хуанг отказват коментар.

Според американските медии предполагаемата втора афера на Хуанг е с дългогодишен ръководител на Nvidia, Кимбърли Пауъл, която е докладвала директно на него в компанията.

Според източници на Би Би Си служителите на Nvidia са забелязали, че двамата са необичайно близки. Очакваше се скандалът да отнесе главата на Хуанг след първата публично огласена афера, дори когато Nvidia обяви, че е започнала собствено разследване дали главният изпълнителен директор е бил „цел на чуждестранно разузнавателно усилие“.

Служител на Nvidia коментира, че първите съобщения за неговата изневяра са били до голяма степен пренебрегнати от обикновените работещи в компанията. Чак когато аферата на Хуанг с ръководителя на Nvidia става публична, служителите започнали да усещат, че „това е лудост“.

Друг служител на Nvidia заяви, че е бил предупреден да не разговаря с пресата или по друг начин да коментира ситуацията публично.

Много работници в компанията са спечелили милиони долари чрез възможността да продадат акциите си в Nvidia, докато те все още са се покачвали.

Сега Nvidia търси постоянен заместник на Хуанг. Главният финансов директор Колет Крес беше назначена в четвъртък за временно изпълняваща длъжността.

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