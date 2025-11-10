Сенатът на САЩ със стъпка към разрешаване на бюджетната парализа

Сенатът на САЩ придвижи напред законопроект за слагане на край на бюджетната парализа, предаде БТА.

Мярката преодоля първото препятствие с 60 гласа "за" при 40 "против", посочва ДПА. Това стана възможно благодарение на подкрепата на някои демократи.

Сенатът обаче ще внесе промени в текста, който вече бе одобрен от Камарата на представителите, отбелязва Ройтерс. Целта е да бъде осигурено временно финансиране за федералното правителство до 30 януари.

По-рано няколко американски медии съобщиха за постигнато споразумение между републиканците на президента Доналд Тръмп и демократическата опозиция за слагане на край на бюджетната парализа.

Временното споразумение ще позволи федералното правителство да бъде финансирано до януари, обявиха телевизиите Си Ен Ен и "Фокс Нюз".

Бюджетната парализа, в резултат на която държавните служби в САЩ спряха частично работа, продължава рекордните 40 дни, отбелязва АФП.

Ройтерс посочва, че сенаторите вероятно ще подкрепят вече одобрения от Камарата на представителите законопроект, в който ще бъдат внесени промени, позволяващи краткосрочното финансиране на федералното правителство.

Oсем демократи подкрепиха мярката, за да може да бъде прокарана през контролирания от републиканците Сенат.

След това промененият законопроект ще трябва да бъде одобрен отново от долната камара на Конгреса, преди да бъде изпратен на президента Доналд Тръмп за подпис - процес, който може да отнеме няколко дни.

Фондовите пазари реагираха положително на новината, като работната седмица в Азия започна с ръст на котировките, а доларът си върна загубените в петък позиции, отбелязва БТА.