САЩ затягат проверките на над 55 милиона валидни американски визи

OFFNews 22 август 2025 в 07:22 2533 1

Снимка Getty Images

Държавният департамент на САЩ затяга проверките на всичките над 55 милиона валидни американски визи, притежавани от чужденци, предаде Франс прес, цитирана от БТА. 

"Проверките, които се извършват непрекъснато, касаят всички над 55 милиона чуждестранни граждани, които понастоящем притежават валидна американска виза", каза вчера служител на Държавния департамент, пожелал анонимност. Той напомни, че Държавният департамент може да отмени визи "винаги, когато има доказателства, че те евентуално не отговарят на условията" - от превишаване на разрешения престой през престъпна дейност или нарушения на закона, включително шофиране в нетрезво състояние, или заплахи за обществената безопасност, до всяка "форма на терористична дейност или подкрепа за терористична организация".

В понеделник Държавният департамент на САЩ съобщи, че е отменил визите на повече от 6000 чуждестранни студенти, на около 4000 от които - за закононарушения. 

Предимствата, свързани с имиграцията, включително правото да се живее и работи в Съединените щати, "остават привилегия, а не право", повтаря често държавният секретар Марко Рубио.

Той обяви, че САЩ незабавно ще спрат напълно издаването на работни визи на чуждестранни шофьори на камиони. "Нарастващият брой чуждестранни шофьори, каращи по пътищата на САЩ големи камиони с ремаркета, излага на опасност живота на американци и застрашава прехраната на американските шофьори на камиони", аргументира той решението в публикация в "Екс".

    24568

    1

    dolivo

    22.08 2025 в 10:48

    -0
    +0
    много правилно - престъпление над едно ниво, клъц визата. На гости си.
     
