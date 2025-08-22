САЩ затягат проверките на над 55 милиона валидни американски визи

Държавният департамент на САЩ затяга проверките на всичките над 55 милиона валидни американски визи, притежавани от чужденци, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

"Проверките, които се извършват непрекъснато, касаят всички над 55 милиона чуждестранни граждани, които понастоящем притежават валидна американска виза", каза вчера служител на Държавния департамент, пожелал анонимност. Той напомни, че Държавният департамент може да отмени визи "винаги, когато има доказателства, че те евентуално не отговарят на условията" - от превишаване на разрешения престой през престъпна дейност или нарушения на закона, включително шофиране в нетрезво състояние, или заплахи за обществената безопасност, до всяка "форма на терористична дейност или подкрепа за терористична организация".

В понеделник Държавният департамент на САЩ съобщи, че е отменил визите на повече от 6000 чуждестранни студенти, на около 4000 от които - за закононарушения.

Предимствата, свързани с имиграцията, включително правото да се живее и работи в Съединените щати, "остават привилегия, а не право", повтаря често държавният секретар Марко Рубио.

Той обяви, че САЩ незабавно ще спрат напълно издаването на работни визи на чуждестранни шофьори на камиони. "Нарастващият брой чуждестранни шофьори, каращи по пътищата на САЩ големи камиони с ремаркета, излага на опасност живота на американци и застрашава прехраната на американските шофьори на камиони", аргументира той решението в публикация в "Екс".