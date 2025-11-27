САЩ предупредиха ЕС: Руснаците трупат значителни запаси от далекобойни оръжия

В продължение на години Русия изстрелваше ракети срещу Украйна приблизително толкова бързо, колкото можеше да ги произведе. Въпреки това, сега Русия произвежда достатъчно, за да натрупа запаси от оръжия с голям обсег. Това е заявил министърът на армията на САЩ Дан Дрискол пред дипломати, според двама западни служители, разговаряли с The New York Times.

Според източниците последиците са ясни - необходимо е бързо разрешаване на конфликта поради нарастващата ракетна заплаха, която може да нанесе опустошителен удар на Украйна и да се разпространи отвъд нейните граници.

„Макар че се смята за малко вероятно Русия значително да забави производството си на оръжия, дори ако войната приключи, прекратяването на конфликта може да лиши Москва от всякакво потенциално оправдание за изстрелване на ракети или дронове срещу друга европейска държава“, съобщи NYT.

Западни служители, които се срещнаха с Дрискол в петък, заявиха пред The ​​New York Times, че натрупването на военни сили от страна на Русия е тревожно и отбелязаха, че предупреждението му е резонирало.

Изданието добавя, че оценката на САЩ за ракетните запаси на Русия, която е подкрепена от украински военни данни и изчисления на анализатори, показва значителна промяна в руската отбранителна индустрия.

Според експерти, Русия би могла да използва своите запаси, за да унищожи вече повредената електрическа инфраструктура на Украйна.

„Това би могло да изчерпи вече намаляващите запаси от противовъздушни ракети на Украйна и да направи региони като Киев уязвими. Анализаторите също така отбелязват, че Русия би могла да заплаши с ракетни или дронови атаки срещу други европейски страни“, отбелязва изданието.

Междувременно, според украинското военно разузнаване, до юни тази година Русия е разширила индустриалния си капацитет, за да сглобява приблизително 2900 крилати и балистични ракети годишно. Те включват балистични ракети „Искандер“, хиперзвукови ракети „Кинжал“ и крилати ракети „Калибър“, както и противокорабни ракети, които Русия е пренасочила за атаки на наземни цели в Украйна.

В същото време Фабиан Хофман, експерт по ракетни оръжия в Университета в Осло, който следи войната в Украйна, отбеляза, че Русия би могла да попълва запасите си в случай на непредвидени обстоятелства, като например военен конфликт извън Украйна, или за да увеличи натиска върху Киев.

Той добави, че запасите на Русия биха се увеличили само ако боевете в Украйна прекратят.