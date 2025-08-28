САЩ предлагат по-кратки визи за чуждестранни студенти и медии

САЩ ще ограничат срока на студентските визи, както и на визите за културен обмен и чуждестранни журналисти, предвижда проект на нов регламент, цитиран от „Ройтерс.

Предложението е част от по-широките мерки на администрацията на Доналд Тръмп за ограничаване на легалната имиграция, започнали още в началото на неговия мандат.

Според регламента студентските визи и тези за културен обмен няма да могат да надвишават четири години. Визите за журналисти, които в момента се издават за по-дълъг срок, ще бъдат ограничени до 240 дни, а за китайски граждани – до 90 дни. Възможно е удължаване на престоя, но само след допълнително кандидатстване.

Според данни на правителството на САЩ, през 2024 г. в страната е имало около 1,6 милиона чуждестранни учащи с визи за студенти. САЩ са издали визи на около 355 000 посетители по обмен и 13 000 за представители на медиите през фискалната 2024 година, която започна на 1 октомври 2023 г.

Администрацията на Тръмп заяви в предложения регламент, че промяната е необходима, за да се „наблюдават и контролират“ по-добре притежателите на визи, докато са в Съединените щати.

Обществеността ще може да коментира предложението в рамките на 30 дни.