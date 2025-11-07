САЩ не присъства на заседание на ООН за правата на човека в... САЩ

Заседание на ООН за преглед на състоянието на правата на човека в САЩ започна в Женева без участието на американската делегация, което според правозащитни организации е тревожен знак за оттеглянето на Вашингтон от международния ангажимент по темата за човешките права, предаде Ройтерс.

Универсалният периодичен преглед на ООН състоянието на правата на човека дава възможност на държави и правозащитни организации да оценяват на всеки четири-пет години положението с човешките права във всички 193 страни членки на ООН и да отправят препоръки за подобрение. Случаите, в които дадена държава не присъства на заседанието, са изключително редки.

Говорител на Държавния департамент на САЩ заяви, че страната се гордее с постиженията си в областта на правата на човека. "Като основател на ООН и основен защитник на свободите на човека няма да приемаме морални поуки от членове на Съвета по правата на човека като Венецуела, Китай или Судан", каза той.

"Амнести интернешънъл" определи отсъствието на САЩ като проява на безотговорност.