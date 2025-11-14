САЩ издаде лиценз, който позволява преговори за възможна продажба на чуждестранните активи на ''Лукойл''

Министерството на финансите на САЩ съобщи на своя уебсайт, че е издало лиценз, който отваря пътя към преговори за евентуална продажба на чуждестранните активи на „Лукойл“.

„Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC) към Министерството на финансите издава общ лиценз № 124B, свързан с Русия – „Разрешаване на услуги в петролния сектор и други трансакции, свързани с проектите Каспийски тръбопроводен консорциум, Тенгизшевройл и Карачаганак“; общ лиценз № 128A, свързан с Русия – „Разрешаване на определени трансакции, свързани с бензиностанции на „Лукойл“ извън Русия“; общ лиценз № 130, свързан с Русия – „Разрешаване на трансакции, свързани с определени дружества на „Лукойл“ в България“; и общ лиценз № 131, свързан с Русия – „Разрешаване на определени трансакции за водене на преговори и сключване на условни договори за продажбата на „Лукойл Интернешънъл“ (Lukoil International GmbH) и свързани дейности по поддръжка“, се казва в съобщението.

По-рано днес Великобритания издаде специален лиценз, който позволява на бизнеса да продължи да работи с две български дъщерни компании на санкционираната руска петролна компания „Лукойл“, предаде Ройтерс.

Новият лиценз позволява на фирми и банки да извършват трансакции с „Лукойл България“ ЕООД и „Лукойл Нефтохим Бургас“ АД, както и с техните дъщерни компании, до февруари 2026 г.

В средата на миналия месец британските власти обявиха санкции срещу най-големите руски производители на петрол, включително „Лукойл“ и „Роснефт“, заради ролята им във финансирането на инвазията на Москва в Украйна. Малко по-късно подобни санкции въведоха и САЩ.