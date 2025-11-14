САЩ издаде лиценз, който позволява преговори за възможна продажба на чуждестранните активи на ''Лукойл''

OFFNews 14 ноември 2025 в 21:58 4241 2
Лукойл

Снимка БГНЕС
Лукойл

Министерството на финансите на САЩ съобщи на своя уебсайт, че е издало лиценз, който отваря пътя към преговори за евентуална продажба на чуждестранните активи на „Лукойл“.

„Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC) към Министерството на финансите издава общ лиценз № 124B, свързан с Русия – „Разрешаване на услуги в петролния сектор и други трансакции, свързани с проектите Каспийски тръбопроводен консорциум, Тенгизшевройл и Карачаганак“; общ лиценз № 128A, свързан с Русия – „Разрешаване на определени трансакции, свързани с бензиностанции на „Лукойл“ извън Русия“; общ лиценз № 130, свързан с Русия – „Разрешаване на трансакции, свързани с определени дружества на „Лукойл“ в България“; и общ лиценз № 131, свързан с Русия – „Разрешаване на определени трансакции за водене на преговори и сключване на условни договори за продажбата на „Лукойл Интернешънъл“ (Lukoil International GmbH) и свързани дейности по поддръжка“, се казва в съобщението.

По-рано днес Великобритания издаде специален лиценз, който позволява на бизнеса да продължи да работи с две български дъщерни компании на санкционираната руска петролна компания „Лукойл“, предаде Ройтерс.

Новият лиценз позволява на фирми и банки да извършват трансакции с „Лукойл България“ ЕООД и „Лукойл Нефтохим Бургас“ АД, както и с техните дъщерни компании, до февруари 2026 г.

В средата на миналия месец британските власти обявиха санкции срещу най-големите руски производители на петрол, включително „Лукойл“ и „Роснефт“, заради ролята им във финансирането на инвазията на Москва в Украйна. Малко по-късно подобни санкции въведоха и САЩ.

Виж още за:
    Най-важното
    Всички новини
    Най-четени Най-нови
    Коментари
    За писането на коментар е необходима регистрация.
    Моля, регистрирайте се от TУК!
    Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!

    2970

    2

    Джендо Джедев

    15.11 2025 в 08:00

    -0
    +1
    Я, сребйрцето подложило гърдички на амбразурата превантивно. Голямо натягане пада, ще вземе банкянският му идол да му позволи да му целуне бащинската десница. Па може и други местенца... ;)

    1505

    1

    СребъренЛок

    15.11 2025 в 07:16

    -0
    +0
    Чакам всичкото раководство на ПиПи, ДиБи и по-малки възрожденци да се изкажат за да знам хубаво ли е това или лошо. Ако кажат, че е лошо и най-хубавото да е, значи е лошо. А че няма да е хубаво щом е от Боко, то е ясно. Оффф, не от Боко беееее, от Пееееффффски. Един ПиПи приятел на три уйскита ми призна, че е инструктиран да казва името на прасето непрестанно за щяло и нещяло. Това бил победния ход. Абе и да не печелел избори, дърпал от гласовете на гербаджиите. Това им обяснил естествения интелект, който го е измислил. А имало и мозъчен тръст, който намества името на Прасчо във всички схеми. Така до вчера Пеееееффффски щеше да заграбва Лукойл, ама явно удари греда и тия дни мозъците имат спешна задача да изобретят друга история. Ще доживеем да чуем каква е. Пък и не е важно да е истина, важно е да й повярвате. Само не знам спирайки един гербаджийски глас не спирате ли два свои? Моите приятели дето гласуват за ПиПи-тата почнаха да го крият. Кофти симптом. Аз спрях и не го крия.
     
    X

    Сиромахов: В телевизиите цари тежка цензура