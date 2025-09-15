САЩ и Китай са близо до сделка за ''ТикТок''

САЩ и Китай са близо до споразумение за платформата за социални медии "ТикТок", но сделката може да зависи от китайските искания за търговски отстъпки, заяви министърът на финансите на САЩ Скот Бесънт по време на втория ден от преговорите в Мадрид.

Делегациите на САЩ и Китай обсъждат продажбата на "ТикТок" от китайския собственик Bytedance, което е част от по-широки разговори за митата и икономическата политика.

"Нашите китайски колеги дойдоха с много агресивно искане. Ще видим дали можем да отговорим на това. Не сме готови да жертваме националната сигурност за приложение за социални медии.", каза Бесънт преди началото на преговорите в понеделник.

Преговорите между САЩ и Китай се провеждат в бароковия дворец "Санта Круз" на испанското външно министерство. Това е четвъртият кръг от преговори за четири месеца, целящи да се справят с обтегнатите търговски отношения и предстоящия краен срок за продажба на "ТикТок".

Те се провеждат заради искането на Вашингтон съюзниците му да въведат мита върху вноса от Китай заради китайските покупки на руски петрол, което Пекин определи като опит за принуда.

"Това е типичен акт на едностранчив тормоз и икономическа принуда, сериозно нарушение на консенсуса, постигнат от държавните глави на Китай и САЩ в телефонния им разговор, и би могло сериозно да повлияе на световната търговия, както и на стабилността на индустриалните и веригите за доставки", заяви говорител на китайското министерство на търговията на пресконференция в Пекин.

Най-вероятният резултат от преговорите в Мадрид ще бъде поредното удължаване на крайния срок за собственика на "ТикТок", ByteDance, да се откаже от американските си операции до 17 септември или да бъде изправен пред затваряне от САЩ. Вашингтон вече обяви, че е готов да спре приложението, ако няма сделка.

Според Бесънт и двете страни са постигнали добър напредък по техническите детайли, но постигането на споразумение по други въпроси би било предизвикателство.

Удължаването на крайния срок за продажба на "ТикТок" ще зависи до голяма степен от това как са протекли преговорите, каза той.