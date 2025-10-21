Саркози влиза в затвора Санте, ще бъде под специална защита

Очаква се днес бившият президент на Франция Никола Саркози да влезе в парижкия затвор "Санте", за да започне да излежава присъдата си за по делото за неправомерно финансиране от Либия на предизборната си кампания, предаде ДПА.

В "Санте" има сектор за затворници, които са поставени под специална защита, защото, например, са публично известни личности, уточнява агенцията, цитирана от БТА.

Седемдесетгодишният Саркози, който беше президент на Франция между 2007 и 2012 г., бе признат за виновен в престъпна конспирация заради опитите на негови близки сътрудници да набавят средства за успешната му предизборна кампания през 2007 г. от Либия по време на управлението на покойния диктатор Муамар Кадафи. Парижкият наказателен съд го оправда по други обвинения - в подкуп, незаконно финансиране на кампания и облагодетелстване от присвояване на публични средства.

Съдът разпореди присъдата да влезе в сила от днес, въпреки че защитата на бившия президент обжалва.

Поради възрастта си Саркози има право да подаде молба за условно освобождаване веднага след влизането си в затвора.