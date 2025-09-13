Съпругата на Чарли Кърк: Гласът му ще остане с нас

Вдовицата на убития в САЩ политически активист и оратор Чарли Кърк се появи за пръв път публично след неговата кончина. "Никога няма да позволя наследството му да отмре... Гласът му ще остане с нас", заяви Ерика Кърк.
Чарли Кърк бе прострелян смъртоносно, докато изнасяше реч в университета на Юта.
Ден по-късно бе задържан заподозреният за покушението Тайлър Робинсън, след като неговият баща се усъмнил в него и го убедил да се предаде.
"Нямате представа какво отприщихте току-що в цялата страна и в този свят", заяви още Ерика Кърк.
Кърк бе близък съратник на президента Доналд Тръмп - медиите го определят като негов мост към сърцата и умовете на младите републиканци. След кончината на съпруга си Ерика Кърк бе заснета да слиза от президентския самолет заедно с вицепрезидента Джей Ди Ванс и втората дама Уша Ванс. С полета бяха пренесени тленните останки на Чарли Кърк.
