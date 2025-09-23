Самолет кръжал над летище в Румъния заради заспал диспечер

Самолет със стотици пътници на борда е бил принуден да кръжи няколко минути над международното летище в румънския град Клуж-Напока заради заспал авиодиспечер, съобщава телевизия Диджи 24, цитирана от БТА.
Според информацията по случая авиодиспечерът е заспал по време на нощна смяна, точно когато самолетът се подготвял за кацане. Тъй като не успял да установи връзка с местното управление за въздушно движение, самолетът бил принуден да кръжи над летището доста време, докато получи разрешение за кацане, съобщава Диджи 24.
Инцидентът е станал през месец май, но става обществено достояние едва сега, допълва медията.
Официалните лица твърдят, че безопасността на пътниците и на самолета не са били застрашени в нито един момент.
23.09 2025 в 12:38
