Съдът отхвърли иск срещу бившия шеф на ФБР заради незаконното назначение на прокурора

Съдия Камерън Кери отхвърли два иска – срещу бившия директор на ФБР Джеймс Коми и срещу главния прокурор на щата Ню Йорк Летиция Джеймс, защото прокурорът, повдигнал обвинението, Линдзи Халиган е била назначена на поста незаконно. В Белия дом планират да подадат жалба, съобщи Би Би Си.

„Опитът на главния прокурор на САЩ да назначи Халиган за временен прокурор на Източния окръг на Вирджиния беше незаконен“, обясни съдия Кери в решението си.

Следователно „всички действия, произтичащи от незаконното назначаване на Халиган, включително повдигането на обвинения срещу Коми, представляват незаконно упражняване на изпълнителната власт“.

Исковете са отхвърлени с възможност за повторно разглеждане, така че Джеймс и Коми могат отново да бъдат обвинени по същите членове.

„Същността на обвиненията срещу Коми и Джеймс не се е променила и това не е последната дума по този случай“, коментираха решението на съда в Белия дом.

Линдзи Халиган беше назначена за временен прокурор на 22 септември 2025 г. Тя е бивш личен адвокат на Доналд Тръмп без опит в прокурорската дейност. Тя замени федералния прокурор Ерик Зиберт.

Зиберт беше назначен за временен прокурор на 21 януари 2025 г. и подаде оставка през септември под натиска на Белия дом, който изискваше да бъдат повдигнати обвинения срещу Коми и Джеймс.

По закон федералните прокурори трябва да бъдат утвърдени на поста от Сената. В случай на оставка на прокурор, утвърден от Сената, главният прокурор на САЩ има 120 дни, за да назначи временен прокурор. След изтичането на този срок правомощията преминават към съдиите от окръга, в който трябва да бъде назначен федерален прокурор.

В случая с прокурора на Източния окръг на Вирджиния срокът изтече на 21 май. Зиберт така и не беше одобрен от Сената, така че следващият временен прокурор трябва да бъде назначен от окръжните съдии. Това прави назначението на Халиган невалидно, пише в решението си съдия Кари.

В Белия дом обаче смятат назначаването на Халиган за законно, заяви прессекретарят на администрацията на президента Каролин Ливит. Тя обвини съдията в „опит да защити“ Коми и Джеймс.

Генералният прокурор на САЩ Пем Бонди заяви, че Министерството на правосъдието на САЩ „незабавно ще подаде жалба“.

Бившият шеф на ФБР Джеймс Коми беше обвинен в даване на лъжливи показания и възпрепятстване на правосъдието във връзка с показанията му пред сенатската комисия през 2020 г. Това се случи само няколко дни след назначаването на Халиган.

Няколко седмици по-късно, в началото на октомври, главният прокурор на щата Ню Йорк Летиция Джеймс беше обвинена в банкова измама.

Като шеф на ФБР Коми разследваше случая с руската намеса в президентските избори в САЩ през 2016 г. (тогава победител беше Доналд Тръмп). През 2022 г. Джеймс инициира, а след това и ръководи разследването по делото за измама срещу Тръмп.

И Джеймс, и Коми настояват, че са невинни и считат наказателното преследване за политически мотивирано. И двамата приветстваха решението на съда да отхвърли исковете срещу тях.