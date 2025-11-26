Съд в Джорджия прекрати делото срещу Тръмп за отмяна на резултатите от изборите през 2020 г.

Съдия Скот Макафи закри делото срещу президента на САЩ Доналд Тръмп, който беше обвинен в опит за заговор с цел отмяна на резултатите от гласуването в щата Джорджия на изборите през 2020 г. Там победи неговият съперник от Демократическата партия Джо Байдън.

Молбата за прекратяване на делото беше подадена от прокурора Пит Скандалакис, съобщи Би Би Си.

Това е последното наказателно дело срещу сегашния президент на САЩ, свързано с вота през 2020 г.

„Справедливият и безпристрастен прокурор сложи край на тази правна война“, заяви адвокатът на Тръмп.

Делото беше заведено от окръжния прокурор Фани Уилис, но тя беше отстранена от делото от Върховния съд на щата поради обвинения в „неподходящи“ отношения със специалния прокурор, назначен по делото. Други прокурори също отказаха да водят делото, след което функциите пое Скандалакис, изпълнителен директор на надпартийния Съвет на прокурорите на щата.

В молбата, подадена до съдия Скот Макафи от окръг Фултън, Скандалакис заяви, че прекратява разследването по делото „в интерес на правосъдието и за да се гарантира окончателността на съдебното решение“.

„Като бивш избран държавен служител, който се е кандидатирал както от Демократическата, така и от Републиканската партия, а сега е изпълнителен директор на безпартиен орган, мога да кажа, че това решение не е продиктувано от желанието да прокарвам някаква програма, а се основава на моите убеждения и разбиране за закона“, добави Скандалакис.

Прокурор Уилис започна разследване по този случай през февруари 2021 г., след като вестник „Вашингтон пост“ публикува запис на разговор между Тръмп и държавния секретар на щата, републиканеца Брад Рафенспергер.

В записа, направен на 2 януари 2021 г., се чува как Тръмп казва: „Просто искам да намеря 11 780 гласа“. Именно с такава разлика той загуби в Джорджия от своя съперник Джо Байдън.

Уилис повдигна обвинение през август 2023 г., твърдейки, че Тръмп е встъпил в заговор с 18 други обвиняеми с цел да повлияе на резултатите от изборите. Обвиненията включваха рекет и други престъпления.

Според обвинението тази група „отказала да приеме поражението на Тръмп и съзнателно и умишлено се присъединила към заговора с цел незаконно променяне на резултатите от изборите в полза на Тръмп“.

Прекратяването на делото се отнася и за 18 съучастници, сред които бившият кмет на Ню Йорк и бившият адвокат на Тръмп Руди Джулиани и Марк Медоус, шеф на кабинета по време на първия президентски мандат на Тръмп.