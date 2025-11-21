Руснаците удариха Запорожие и Одеса: Има загинали и много ранени

Военният терор на московските нашественици над цивилните украински граждани продължава. Тази нощ те удариха Запорожие и Одеса. Има загинали и много ранени.

Руските окупатори нанесоха въздушен удар по Запорожие, убивайки петима души и ранявайки осем други. Това съобщи Иван Федоров, ръководител на Запорожката областна държавна администрация.

Според него, при атаката са повредени и къщи, магазин и пазар.

Освен това, според Федоров, през деня окупаторите са нанесли 387 въздушни удара по населени места в Запорожка област. Руската армия е извършила пет въздушни удара по Запорожие, Магдалиновка, Лукянивске, Гуляйполе и Терновати.

„205 дрона от различни модификации (предимно FPV) атакуваха Червоноднипровка, Степногорск, Приморское, Степное, Орехов, Гуляйполе, Новоандриевка, Малая Токмачка, Чаривне, Яблочное и Зеленое. Шест атаки с MLRS удариха Степногорск, Приморское, Яблочное и Зеленое“, отбеляза служителят.

В същото време руските сили нанесоха 171 артилерийски удара по Степногорск, Приморское, Степное, Хуляйполе, Новоандриевка, Новоданиловка, Мала Токмачка, Чаривне, Яблочное и Варваровка.

„Получихме 90 сигнала за щети на домове, нежилищни сгради, превозни средства и инфраструктура“, добави Федоров.

Тази нощ окупаторите атакуваха и Одеса. Според ръководителя на местната военна администрация Олег Кипер градът е бил ударен от удар с дрон, въпреки активните операции на противовъздушната отбрана, причинявайки щети на цивилни имоти.

Ударите частично разрушиха частен дом и повредиха съседни сгради. Ударени бяха и бензиностанция и административна сграда. Няколко автомобила бяха унищожени, а камиони - повредени.

„За съжаление, петима души са ранени, включително дете. Медици оказват необходимата помощ на всички“, отбеляза служителят.

Пресслужбата на кмета на града уточни, че пострадалите имат изгаряния и взривни наранявания.

Регионалният щаб на Държавната служба за извънредни ситуации добави, че в резултат на руски удари с дронове са избухнали пожари, включително такива, засягащи жилищни сгради, бензиностанция с превозни средства и административна сграда.

Държавната служба за извънредни ситуации е изпратила 32 спасители и осем единици техника за отстраняване на последиците от ударите, заедно с Асоциацията на доброволните пожарникари на Украйна и звено на Одеския градски съвет. Психолози от Държавната служба за извънредни ситуации са оказали помощ на 16 души, включително две деца.