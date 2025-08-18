Руснаците удариха терминал на азерската компания SOCAR в Одеса

Тази нощ руската окупационна армия нанесе масиран удар с дронове в Одеска област, а в резултат на нападението гори обект на азербайджанската държавна компания SOCAR.

Това е пореден удар срещу енергийна инфраструктура, собственост на Азербайджан, на територията на Украйна след безпрецедентното влошаване на отношенията между Москва и Баку.

Сигналът за въздушна тревога бе обявена около 23:00 часа. Мониторингови канали съобщиха, че над Черно море са се събрали много „шахеди“, които впоследствие са се насочили към Одеса. Скоро жителите на областния център чуха експлозии и звуци, характерни за противовъздушната отбрана. Над част от града се появи дим, а очевидци разказаха, че са видели пожар близо до домовете си.

Според пресслужбата на областния щаб на Държавната служба за извънредни ситуации, в резултат на попаденията е възникнал мащабен пожар в обект на горивно-енергийната инфраструктура.

„Над 100 спасители, доброволци, пожарникари от Националната гвардия на Украйна и местни пожарни бригади отстраниха последствията от вражеското нападение. В акцията участваха и пожарен робот и пожарен влак на Укрзализница“, съобщиха спасителите.

На друг адрес, съобщи Държавната служба за извънредни ситуации, е горяла двуетажна жилищна сграда, в която по това време не е живял никой.

По предварителна информация няма жертви.

Както съобщава пресслужбата на Одеската областна прокуратура, в резултат на вражеското нападение е разрушена помпена станция за отпадъчни води. Местни жители и служители на предприятия не са пострадали. Вече е започнато досъдебно разследване по фактите на военни престъпления (част 1 от член 438 от Наказателния кодекс на Украйна).

Очевидци съобщиха в социалните мрежи, че терминали на азербайджанската петролна компания SOCAR и сгради на Нова поща са се запалили.