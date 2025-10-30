Руснаците прехвърлят още части в Покровск, Сирски предупреди командирите, че ще е безкомпромисен

Руските нашественици се опитват да струпват и консолидират позициите си в градската зона на Покровск. В същото време няма „блокада“ на града от руски окупатори. Това не е така и в Купянск, заяви главнокомандващият на украинските въоръжени сили Александър Сирски.

„Ситуацията е сложна, но твърденията на руската пропаганда за предполагаемата „блокада“ на украинските отбранителни сили в Покровск, както и в Купянск, са неверни. В същото време в Покровск вражеската пехота, избягвайки бой, се струпва в градската зона и сменя местоположението си, така че основната цел е да бъде идентифицирана и унищожена“, подчерта Сирски в Telegram.

Върховнокомандващият на украинските въоръжени сили се срещна с командирите на армейски корпуси, военни части и подразделения, сдържащи числено превъзхождащото вражеско нахлуване в района на агломерацията Покровск-Мирноград. Той изслуша и доклади за текущата ситуация, текущите нужди и предложения.

„В допълнение към въздушно-десантните сили, въздушно-десантните сили, щурмовите полкове, силите за специални операции, Централната служба за сигурност на Въздушно-десантните войски, Службата за сигурност на Украйна, Националната гвардия, Националната полиция на Украйна и други провеждат ударни и издирвателни операции в града и изпълняват задачи за елиминиране на противника“, добави Сирски.

Той увери, че се работи за укрепване на устойчивостта на отбраната в сектора Покровск. Сирски подчерта важността на качественото взаимодействие между подразделенията, осигуряването им с всичко необходимо, включително за задоволяване на допълнителни нужди, и точното и координирано изпълнение на поставените задачи.

„Всеки командир, независимо от нивото, трябва да осигури качественото изпълнение на мисиите. Строго предупредих командирите за безотговорност. Ще предприема строги мерки за това, включително уволнение“, подчерта Сирски.

В тази връзка той издаде необходимите заповеди. В контекста на подобряване на логистиката генералът конкретно определи задачи за засилване на защитата на снабдителните и евакуационните пътища. Взети са и редица други решения.

„Всички решения се вземат своевременно. Те се основават на поддържането на разумен баланс между цели и възможности. Но основният приоритет е запазването на живота на нашите войници“, каза Сирски.

Освен това, операцията в района Добропиле продължава.

Както отбеляза главнокомандващият на украинските въоръжени сили, към днешна дата щурмовите части в определени райони са напреднали с още 200 до 550 метра. Общо 186,8 квадратни километра украинска територия са освободени по време на тази операция, а 246,8 квадратни километра са разчистени от вражески диверсионни и разузнавателни групи.

„Сдържаме врага, използвайки всички налични средства. Продължаваме да работим за постигане на обща цел“, каза Сирски.

Анализаторите на DeepState твърдят, че руските окупатори са напреднали близо до Покровск. Украинските отбранителни сили от своя страна са отблъснали руските нашественици близо до Нови Шахове.

Военният офицер Кирило Сазонов отбелязва, че битката за Покровск и Мирноград в Донецка област ще бъде най-интензивна през следващите месеци. Врагът е разположил допълнителни части в Покровск, което потвърждава, че този район е приоритетен за руснаците. Според Серхий Братчук, първо трябва да се затвори проходът от Звездное около Покровск.