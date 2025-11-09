Руският външен министър Сергей Лавров е готов да се срещне с държавния секретар на САЩ

OFFNews 09 ноември 2025 в 11:10
Руският външен министър Сергей Лавров. Снимка: Ramil Sitdikov/Pool Photo via AP

Снимка Ramil Sitdikov/Pool Photo via AP/БТА
Руският външен министър Сергей Лавров

Руският външен министър Сергей Лавров каза, че е готов да се срещне с държавния секретар на САЩ Марко Рубио и че такава комуникация е важна, предаде Ройтерс, като се позова на интервю на Лавров за агенция РИА Новости.

"Държавният секретар Марко Рубио и аз разбираме необходимостта от редовна комуникация. Тя е важна за обсъждането на украинския въпрос и насърчаването на двустранната програма. Ето защо ние комуникираме по телефона и сме готови да провеждаме лични срещи, когато е необходимо", заяви Лавров в интервюто си за руската новинарска агенция.

"Споразуменията, постигнати в Анкоридж, щата Аляска, са компромис, но Русия не се отказва от принципите", каза още руският външен министър. Той добави, че Москва в момента очаква потвърждение от САЩ, че споразуменията от Анкоридж остават в сила.

Териториалната цялост на Русия и резултатите от референдумите от 2014 г. и 2022 г. не се оспорват съгласно споразуменията със САЩ, заяви Лавров в интервюто за РИА Новости.

    42

    5

    Октим

    09.11 2025 в 12:45

    -0
    +3
    Я, катърът се появи, ако изказването му не е само някаква нелепа измислица и лъжа на властите!?

    10

    4

    jdravun

    09.11 2025 в 12:15

    -0
    +5
    русианите усетиха тупото копие в задните части

    2970

    3

    Джендо Джедев

    09.11 2025 в 11:58

    -0
    +4
    Хаха, Путлер му дава втори шанс преди да го прати в пенсия или да мине покрай някой отворен прозорец на висок етаж...

    5129

    2

    Mateevk

    09.11 2025 в 11:31

    -0
    +2
    Ако т.нар. компромис в Анкоридж е бил Путин да иска само Донбас и да не иска /засега!/ останалите две области, значи това противоречи на принципа, че всички 4 области са руски след проведените референдуми, които САЩ не оспорвали според Лавров. Това е пълен нонсенс и глупости за малоумни фенове на рашизма. Защото, ако няма отказ от принципа, рано или късно Путин ще си поиска и другите две области.

    3980

    1

    Niko Kolev

    09.11 2025 в 11:22

    -0
    +5
    Лавров няма шанс да накара Рубио да отстъпи. А от това следва, че скоро няма да има среща на Тръмп и Путин.
     
