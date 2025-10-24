Руски военни самолета са навлезли във въздушното пространство на Литва, НАТО вдигна изтребители

Два руски военни самолета са навлезли във въздушното пространство на Литва за около 18 секунди, съобщиха военните на Вилнюс, цитирани от Ройтерс и БТА.

Става дума за два изтребителя Су-30 и самолет цистерна Ил-78. Самолетите са навлезли в Литва от Калининград. В отговор са били вдигнати испански машини "Юрофайтър Тайфун" от Балтийската мисия на НАТО за въздушно патрулиране, допълват литовските военни.

Президентът на Литва Гитанас Науседа потвърди, че руски военни самолети са нарушили въздушното пространство на Литва и съобщи в "Екс", че литовското външно министерство ще извика представители на посолството на Русия, за да протестира срещу това нарушение.

Руското министерство на отбраната съобщи, че самолетите Су-30 са изпълнявали тренировъчен полет над Калиниградска област и не са нарушавали границата на никоя държава. Полетът е протекъл при стриктно спазване на правилата за използване на въздушното пространство над територията на Руската федерация. Самолетите не са се отклонили от пътя си и не са нарушавали границите на други страни, се казва в съобщението на Външно на Русия.