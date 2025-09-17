Руски удари спряха влакове в Украйна, два дрона поразиха хотел в Краматорск

OFFNews 17 септември 2025 в 09:16 722 1

Снимка Укринформ

Тази нощ руските окупатори предприеха поредна мащабна атака срещу украинските железници, заяви Александър Перцовски, председател на Управителния съвет на АД „Укрзализница“, цитиран от УНИАН. 

„Поради прекъсвания на електрозахранването ще има закъснения на влаковете от Днепър, № 86/72 Лвов-Запорожие-Павлоград; № 85/71 Запорожие, Павлоград-Лвов; № 75 Киев-Кривой Рог; № 80 Лвов-Днепър; и е възможно да бъдат добавени още, заяви той във Facebook.

Според Перцовски резервните дизелови локомотиви вече са в готовност, така че УЗ ще се стреми да минимизира закъсненията. 

Два дрона удариха хотел в Краматорск, съобщи началникът на военната администрация в града Александър Гончаренко. Жертви няма. 

„Установяваме размера на щетите, екипи разчистват пътното платно“, отбеляза Гончаренко.

    Бог да пази украинците!
     
