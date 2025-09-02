Руски удари по няколко области в Украйна, има жертви и ранени

Руснаци удариха няколко региона на Украйна, има загинали и ранени хора. На местата на ударите са избухнали мащабни пожари.

В нощта на 2 септември окупаторите удариха с дронове Киевска област, атакуван е и Суми. Тяло на мъж е намерено по време на гасеното на пожар в гараж на кооперация, съобщи началникът на Киевската областна военна администрация (ОВА) Николай Калашник. Изпочупени са стъкла на сгради, търговски и производствени предприятия, уточни той.

В Суми избухна мащабен пожар. По-специално, както съобщи председателят на Сумската ОВА Олег Григоров, руски дронове са ударили нежилищни сгради в Зареченския район на града.

За съжаление има ранени, каза кметът на Суми Артьом Кобзар. Началникът на военната администрация на град Суми Сергей Кривошеенко уточни, че сред пострадалите има дете.

Руската армия отново е атакувала пристанищната инфраструктура на Измаилския район на Одеска област, съобщи областна администрация. На мястото са възникнали пожари, които бързо са били потушени. Няма значителни разрушения и човешки жертви.

В Херсонска област един човек е загинал и двама са ранени през денонощието в резултат на руски удари, съобщи ръководителят на Херсонската областна държавна администрация Александър Прокудин в Telegram.

Пострадали са сгради, осем частни къщи и клетъчна кула.