Руски опозиционер осъден да работи 420 часа за обществото

Руският опозиционер Лев Шлосберг бе осъден на 420 часа общественополезен труд заради предполагаемо нарушения на задълженията му като "чуждестранен агент", съобщи ДПА.

Според информация от съда обвинението, по което е бил осъден, е свързано с публикации в руската социална мрежа "ВКонтакте".

Шлосберг отхвърля обвиненията, като неговата социално-либерална партия "Яблоко" заяви, че защитата му възнамерява да обжалва.

Съгласно руското законодателство за чуждестранните агенти, включените в черния списък, трябва във всички свои публикации да упоменават, че са такива.

Властите предприеха действия срещу Шлосберг през октомври 2024 г. заради предполагаеми нарушения на това законодателство.

През юни той бе арестуван за дискредитиране на руската армия. Шлосберг бе под домашен арест в продължение на месеци, с кратка пауза.

Според партията му делото е свързано с видео от януари, в което Шлосберг се изказва в подкрепа на примирие в Украйна. Той отрича да е публикувал видеото в социалните мрежи и обжалва, посочва БТА.