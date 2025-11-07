Руски хакери блокираха сайта на белгийското разузнаване. Не откраднаха данни

Хакерите са от групата NoName057

Няколко сайта на белгийското военно разузнаване са били блокирани за кратко от руски хакери, съобщава БТА, позовавайки се на белгийски медии. Не са откраднати данни, а целта на хакерите е била спиране на достъпа до електронните страници.

Атаката е била установена вчера, докато Съветът за национална сигурност на Белгия се бе събрал на извънредно заседание заради навлизането на дронове над летища и военни бази в страната, за което службите за сигурност подозират Русия. Посолството на Руската федерация в Брюксел отрече тези съмнения. 

Хакерите са от групата NoName057, като те са поели отговорност за действията си в "Телеграм" и са обяснили, че намесата им е свързана с изявления на белгийския военен министър Тео Франкен. Според медиите е възможно в следващите дни да се очакват нови подобни действия.

Преди два дни същата група атакува сайтовете на двата най-големи телекомуникационни оператора в Белгия. Тогава отново нямаше опасения за кражба на данни.

