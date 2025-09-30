Руски дрон уби украинско семейство, загинаха две деца на 4 и 6 години

Семейство с две малки деца - момченца на 6 и 4 години, загина в село Чернечина Сумска област при руски удар с дрон, съобщи Олег Григоров, началник на Сумската областна военна администрация, цитиран от УНИАН.
Държавната служба за извънредни ситуации на Украйна (ДСМУ) съобщи, че в Сумска област са били ударени двуетажна и едноетажна жилищна сграда. Служители на ДСМУ са извадили телата на четири жертви – родителите и синовете им, родени през 2018 и 2021 г. – от развалините на домовете на едно от семействата.
„Това е ужасна и непоправима загуба за цялата общност и региона. Изказвам искрените си съболезнования на семейството и приятелите. Смъртта на семейството в Чернечина е трагедия, която никога няма да забравим, нито ще простим“, добави Григоров.
Руски дронове атакуваха и Киевска област през нощта, има ранена жена. Не е засегната критична инфраструктура. Атаката е повредила частен дом, стопански постройки и автомобил.
30.09 2025 в 10:30
