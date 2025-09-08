Руски дрон порази ТЕЦ край Киев

Дим се издига в небето над Киев след руска въздушна атака на 7 август 2025 г.

Снимка БТА/АП
Руски дрон порази топлоелектрическа централа в района на Киев, съобщиха украинските власти, цитирани от ДПА.

„Врагът отлично знае, че атакува цивилна инфраструктура“, заявиха от украинското министерство на енергетиката в „Телеграм“.

Според министерството целта на атаката е да се създадат допълнителни трудности за населението – украински домове, болници, училища и детски градини да останат без електричество и отопление.

Министерството увери, че електроснабдяването вече е стабилизирано.

Макар да не се уточнява коя е засегнатата централа, украински военни анализатори предполагат, че става въпрос за Триполската топлоелектрическа централа, която се намира на брега на река Днепър, южно от Киев. 

Триполската централа не за първи път е подложена на руски атаки.

Междувременно прокуратурата в украинския град Краматорск заяви, че при руски въздушни удари, нанесени през последната нощ, са убити най-малко двама души.

По данни на украинските военновъздушни сили снощи руската армия е атакувала Украйна със 142 дрона, 112 от които са били прехванати.

През нощта срещу неделя Москва извърши най-масираното нападение с дронове от началото на войната – над 800 безпилотни апарата бяха насочени към Украйна. Тогава за първи път бе поразена и основната сграда на украинското правителство.

